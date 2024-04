Comédia romântica com Sandy Leah vai renovar suas esperanças no amor e deixar seu coração quentinho

Na rádio, no carro, no karaokê e até no chuveiro, qualquer lugar é digno para cantarolar “Evidências”, a música que se tornou um hino atemporal e marca registrada da música sertaneja no Brasil. Em homenagem ao hit, o filme “Evidências do Amor”, de Pedro Antônio, explora o gênero comédia romântica a partir de uma canção que protagoniza o romance de Laura e Marco Antônio, interpretados por Sandy e Fábio Porchat, respectivamente.

A história narra o relacionamento amoroso entre um casal que se conhece em um karaokê. No momento de escolher a canção para o dueto, “Evidências” foi a escolhida. Desde então, os dois se apaixonam perdidamente e se tornam inseparáveis. Porém, após três anos de relacionamento, Laura decide acabar com tudo de forma inesperada.

Marco Antônio fica despedaçado, mas resolve seguir em frente. O que ele não imaginava é que Laura retornaria para a sua vida, mas não de uma forma convencional. Toda vez que “Evidências” toca, Marco Antônio entra em transe e viaja no tempo, voltando às memórias de momentos que viveu com a ex-namorada.

Marco não consegue mais dormir, trabalhar, conversar… Toda a sua vida está tomada pelas memórias de um relacionamento destruído e, para piorar, ele só entra em contato com memórias ruins, de brigas, discussões e problemas do casal.

Após tentar resolver a situação de todas as formas possíveis, Marco decide ir até Laura, no presente, e dizer a ela o que está acontecendo. Para sua surpresa, Laura está passando pela mesma situação. Ela também viaja no tempo toda vez que escuta “Evidências” e acaba revivendo as memórias do casal. Só há uma diferença: Laura revive apenas memórias felizes, e não tristes.

Esse pequeno detalhe é, sem dúvida, a escolha narrativa mais inteligente de todo o filme. Como Marco era um homem que não conseguia perceber os erros que cometia, voltar para os momentos ruins era fundamental para que ele entendesse que precisava melhorar. Por outro lado, Laura tinha uma visão contaminada de Marco e só conseguia se lembrar das coisas ruins. As boas memórias fizeram ela perceber que Marco, na verdade, era um namorado carinhoso e atencioso.

É como se o destino tivesse escolhido exatamente o que cada um deles precisava compreender melhor para melhorar o relacionamento. Cada um deles precisava ter uma nova perspectiva sobre a própria história para poder colocar um fim nos problemas do passado.

O que parece mais um filme clichê de romance, se revela como uma história inteligente que promove reflexões sobre o real sentido de um relacionamento. Aquela ideia de que a grama do vizinho é sempre mais verde e que o relacionamento alheio sempre é melhor que o seu, é bem explorada aqui, já que Laura acredita que Marco não é uma boa companhia para ela.

O ponto de virada do roteiro é justamente quando todos esses defeitos que havia no relacionamento se transformam em pequenos detalhes em comparação aos momentos felizes. Quando o casal percebe que realmente se ama e que deveriam dar uma segunda chance para o amor, nós nos preenchemos de conforto e alegria, a famosa sensação de coração quentinho.

Filme: Evidências do Amor

Direção: Pedro Antônio

Ano: 2024

Gêneros: Comédia/Romance

Nota: 10