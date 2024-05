Ganhador do Oscar 2024, o melhor filme do Prime Video (e provavelmente você ainda não assistiu)

No filme “Anatomia de uma Queda”, um corpo desaba, mas antes disso, um casamento já estava rumando para o inevitável. Justine Triet opta por um trope comum para explorar a deterioração das relações, avançando até chegar ao cerne da ruína.

O roteiro, coescrito por Triet e Arthur Harari, é sustentado principalmente pela atuação multifacetada de Sandra Hüller, que pode ser uma forte candidata ao Oscar de Melhor Atriz. O filme também concorre a outras categorias importantes, incluindo Melhor Filme, Direção, Roteiro Original e Montagem, para Laurent Sénéchal. A trama, embora focalizada em Hüller, permite que outros dois protagonistas brilhem, ainda que de forma mais discreta.

“Anatomia de uma Queda” é um filme instigante e filosófico, como se espera do cinema francês. Ganhador da Palma de Ouro em Cannes, o filme é uma análise cuidadosa sobre os motivos pelos quais certas relações fracassam. Sandra Voyter, uma escritora, concede uma entrevista em seu chalé nos Alpes franceses enquanto seu marido, Samuel, toca música no sótão. Samuel parece depender de sua esposa, explorando não apenas seu corpo, mas também seu espírito.

A edição de Sénéchal guia os espectadores através das reações de Sandra e de Zoé Solidor, uma estudante de mestrado que a entrevista. A narrativa sugere um possível flerte entre Sandra e Zoé, embora um clima trágico persista. Quando a música no sótão fica alta demais, Sandra encerra a entrevista, e a trama segue seu filho, Daniel, que sai para passear com o cachorro, Snoop.

O filme se desenrola em torno das circunstâncias misteriosas da morte de Samuel. Diversas teorias emergem sobre o que pode ter ocorrido: acidente, crime ou até suicídio. A trama se aprofunda no tribunal, onde uma gravação revela a briga do casal, destacando a complexidade do relacionamento.

No tribunal, também se aborda a possível bissexualidade de Sandra e seu relacionamento com Zoé. Teorias conspiratórias dominam o julgamento, e Sandra é retratada como uma “viúva negra”. A cena final, com Sandra e Snoop, sugere que, no final, ninguém realmente conhece ninguém, exceto talvez os cães.

Filme: Anatomia de uma Queda

Direção: Justine Triet

Ano: 2023

Gêneros: Suspense/Crime/Drama

Nota: 10