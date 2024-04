Ganhador do Oscar, filme com Brad Pitt na Netflix é uma das comédias mais afiadas e inteligentes que você vai assistir

Adam McKay, um cineasta de renome, cujas obras incluem “Vice” e “Não Olhe Para Cima”, demonstra sua dedicação aos dramas e thrillers políticos. Reconhecido por abordar questões sociais de forma inteligente e sagaz, McKay ganhou um Oscar pelo roteiro adaptado de “A Grande Aposta”, dirigido e coescrito por ele e Charles Randolph em 2016, inspirado no livro de Michael Lewis, “A Queda de Wall Street”.

Em “A Grande Aposta”, McKay habilmente mescla momentos dramáticos com sutis toques de humor, um traço distintivo de sua carreira, que tem raízes na comédia. A escalação de Steve Carrell para um papel mais sério foi uma surpresa, impulsionada por sua impressionante atuação em “Foxcatcher: Uma História que Mudou o Muno”. Carrell, que já havia trabalhado com McKay em filmes como “O Âncora: A Lenda de Ron Burgundy” e “Tudo Por um Furo”, entrega uma interpretação cativante de Mark Baum, inspirado em Steve Eisman, um investidor que desempenhou um papel crucial na crise financeira de 2008.

O filme não se limita à história de Baum; também explora as trajetórias de outros investidores, como Michael Burry (interpretado por Christian Bale), um ex-médico excêntrico que previu a crise imobiliária e decidiu apostar contra o mercado, apesar das críticas e do ceticismo de seus colegas.

Outro aspecto do enredo segue Charlie Geller (John Magaro) e Jamie Shipley (Finn Wittrock), dois jovens economistas que, sem recursos para participar diretamente do mercado, recrutam a ajuda de Ben Rickert (Brad Pitt), um banqueiro aposentado, para capitalizar sobre a iminente crise.

“A Grande Aposta” não apenas impressiona com sua trama complexa e diálogos perspicazes, mas também adota um estilo documental único, capturando as reações dos figurantes e incorporando transições escuras para aumentar a dramaticidade. Além disso, os personagens quebram constantemente a quarta parede, envolvendo o público de forma humorística e intimista na narrativa.

O filme de Adam McKay, “A Grande Aposta”, não apenas narra a história de investidores visionários e sua luta contra as forças do mercado, mas também mergulha em questões profundas sobre ganância, corrupção e os limites éticos do sistema financeiro.

Ao explorar os dramas pessoais por trás das decisões de investimento, McKay cria uma narrativa multifacetada que vai além dos números e gráficos, destacando as consequências humanas por trás das transações monetárias. A morte de um ente querido, seja ela representada como um filho ou um irmão, torna-se um ponto central, simbolizando as perdas pessoais em meio ao colapso econômico iminente.

Filme: A Grande Aposta

Direção: Adam McKay

Ano: 2015

Gênero: Drama/Comédia/Biografia

Nota: 10