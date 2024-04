4 estreias imperdíveis da semana na Netflix

Lifemark (2022), Kevin Peeples

Divulgação / Kendrick Brothers

Ainda grávida, Melissa enfrenta o dilema do aborto diante de uma gravidez indesejada. No último instante, decide não seguir adiante e opta pela adoção. Seu bebê é acolhido pela família Colton, do Louisiana. Dezoito anos se passam e Melissa, através da agência de adoção, reencontra David. O contato inicial nas redes sociais evolui para um encontro pessoal, desencadeando uma jornada emocional de reconexão e descobertas. À medida que Melissa e David se reconectam, confrontam suas próprias jornadas e os impactos de suas escolhas passadas. A relação entre mãe biológica e filho adotivo é explorada em profundidade, revelando as complexidades do amor, da identidade e do perdão. Enquanto isso, a família Colton enfrenta seus próprios desafios ao lidar com a chegada repentina de David à vida deles e as emoções conflitantes que surgem.