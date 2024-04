O desenvolvimento histórico do continente europeu teve um papel decisivo na evolução da humanidade. A busca por novos territórios impulsionou avanços significativos na construção naval, nos instrumentos de navegação e na própria ciência. Na sequência de eventos históricos, cada acontecimento é preparado por seu antecessor, possibilitando o progresso contínuo da narrativa humana.

A Europa é, ademais, o berço da cultura ocidental moderna. A formalização do conhecimento nas universidades, como a histórica Universidade de Coimbra em Portugal, e a transmissão de sabedoria de geração para geração, constituem legados preciosos das antigas civilizações europeias.

Entre os contos europeus mais reconhecidos está “O Ferreiro e o Diabo”. Em uma versão notável, os irmãos Jacob (1785-1863) e Wilhelm Grimm (1786-1859) descrevem a saga de um ferreiro que se envolve com uma entidade maligna em busca de ganhos sobrenaturais, até mesmo a imortalidade. Esse conto, parte da coletânea “Contos de Crianças e Domésticos” publicada entre 1812 e 1815, capturou a imaginação de uma audiência extensa, abrangendo todas as camadas sociais.

Na adaptação cinematográfica “Errementari: O Ferreiro e o Diabo” pelo diretor basco Paul Urkijo Alijo, a narrativa é influenciada tanto pelos Grimm quanto por José Miguel Barandiaran (1889-1991), um padre e antropólogo que dedicou sua vida às lendas do País Basco. A estreia de Alijo em 2017 foi marcante, trazendo um enredo que mescla contos de fadas com realismo mágico e destacando elementos macabros em uma trama que à primeira vista parece simples.

O filme se inicia durante a Primeira Guerra Carlista (1833-1840), ilustrando a luta entre os seguidores do infante Carlos María Isidro de Borbón, que eram absolutistas, e os partidários da rainha Isabel II, liberais. A narrativa segue Francisco Patxi, interpretado por Kandido Uranga, um ferreiro capturado e prestes a ser executado, que sobrevive graças a um pacto com um demônio. Oito anos mais tarde, Alfredo Ortiz, um investigador governamental interpretado por Ramon Agirre, busca descobrir mais sobre Patxi, acusado injustamente de crimes pela comunidade local.

A introdução de Usue, uma menina órfã com cicatrizes físicas e emocionais, interpretada por Uma Bracaglia, traz uma reviravolta crucial ao filme. Ao buscar uma boneca, ela entra na sombria residência de Patxi e descobre um menino preso em uma gaiola, o que desencadeia uma série de eventos trágicos.

“Errementari” se destaca pela meticulosidade de sua produção e pela capacidade de imergir o espectador em seu universo. Com elementos de violência e poesia típicos de narrativas fantásticas europeias, o filme dialoga com grandes obras do gênero, evocando estilos de diretores renomados como Guillermo del Toro e Tim Burton, e combinando influências de Edvard Munch, Edgar Allan Poe e Steven Spielberg.

Paul Urkijo Alijo, reverenciando mestres como Luis Buñuel e seguindo a trajetória de cineastas como Pedro Almodóvar, demonstra a profundidade de seu talento em “Errementari”. O filme, fruto de sete anos de dedicação, é uma exploração dos períodos sombrios da história, mas também é uma celebração do poder dos sonhos, capturando a imaginação do público de maneira irresistível.

Filme: Errementari: O Ferreiro e o Diabo

Direção: Paul Urkijo Alijo

Ano: 2017

Gênero: Terror/Fantasia

Nota: 9/10