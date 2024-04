Filme da Netflix que revela segredos obscuros da família real é o mais visto da atualidade em 98 países

Em uma era onde a busca pela equidade se torna cada vez mais veemente, a atenção midiática para com os delitos cometidos por figuras públicas tem crescido exponencialmente. Esta tendência é particularmente evidente no interesse despertado por documentários e reportagens que mergulham fundo em controvérsias envolvendo celebridades. Um exemplo eloquente dessa tendência é o documentário “A Grande Entrevista”, que mergulha nos eventos tumultuados envolvendo o príncipe Andrew Albert Christian Edward, filho de Elizabeth II (1926-2022), colocando em relevo não só as transgressões do próprio príncipe, mas também a atenção meticulosa que a mídia dedica a tais questões.

Distante dos feitos de caridade e das campanhas em prol do meio ambiente que marcam o legado de seu irmão mais velho, o atual rei Charles III, Andrew ganhou notoriedade através de atitudes questionáveis, entre elas, a associação com jovens, frequentemente menores de idade. Este comportamento culminou em acusações de abuso sexual pela americana Virginia Louise Giuffre, que na época dos fatos alegados, em 2001, tinha apenas dezessete anos.

A abordagem de Philip Martin ao dirigir o documentário é de uma sutileza intrigante, puxando o véu sobre uma galeria de figuras sinistras e reviravoltas alarmantes, apoiadas por uma narrativa bem construída. Samantha McAlister, jornalista chave na organização da entrevista bombástica de Andrew para a BBC, juntamente com Geoff Bussetil e Peter Moffat, detalha meticulosamente o processo de coleta de evidências irrefutáveis dos atos do príncipe, para depois explorar os pormenores da entrevista que acabou se tornando um marco jornalístico.

No ano de 2000, Jae Donnelly, fotógrafo baseado em Nova York, é recrutado por McAlister, ligada ao noticiário “Newsnight” da BBC, especializado em análises profundas, para observar Jeffrey Epstein (1953-2019), que já se encontrava envolvido em múltiplas acusações de delitos sexuais. A investigação conduzida por McAlister e Donnelly, posteriormente, se direciona à família real, um foco que se torna quase uma fixação para Martin, que habilmente desvia o curso da narrativa para abarcar tanto a realeza quanto Epstein, sem negligenciar outros elementos significativos da trama.

Ghislaine Maxwell, socialite britânica e namorada do magnata financeiro americano, é inserida na trama, adicionando mais complexidade ao já denso enredo, revelando que as festas organizadas pelo casal eram apenas a superfície de uma estrutura muito mais vasta e obscura de tráfico humano. Epstein encontrou seu fim por suicídio no Centro Correcional Metropolitano em Nova York, onde estava preso. Andrew Albert Christian Edward conseguiu encerrar as investigações ao seu respeito com o pagamento de doze milhões de libras esterlinas a Giuffre, enquanto a família real optou por retirar seus títulos nobiliárquicos.

Filme: A Grande Entrevista

Direção: Philip Martin

Ano: 2024

Gêneros: Drama/Biografia

Nota: 9/10