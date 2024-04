Se você ama “O Poderoso Chefão”, não pode deixar de ver drama de máfia incrível com Harvey Keitel na Netflix

Filmes e narrativas sobre a máfia continuam a exercer um fascínio inegável. Apesar de retratarem figuras de alta periculosidade, essas histórias evocam um senso de pertencimento, orgulho nas raízes e lealdade, especialmente para os italianos e outros imigrantes que buscavam seu lugar na América do início do século 20. Meyer Lansky, uma dessas figuras proeminentes, surgiu na década de 1930, demonstrando que mesmo os estrangeiros podiam ascender na América.

Originário da Bielorrússia, Lansky migrou para os Estados Unidos ainda jovem, frequentando a escola junto com Charles Luciano. A história real, retratada no filme “Lansky: Uma História da Máfia”, na Netflix, revela que eles se conheceram quando Charles, apelidado de Lucky, tentou extorquir Lansky, como era seu costume. No entanto, Lansky não se intimidou e desafiou Lucky. A partir desse encontro, eles se tornaram grandes amigos e parceiros. Lansky até mesmo salvou a vida de Lucky em várias ocasiões, incluindo a revelação de uma conspiração contra ele por Salvatore Maranzano, chefe da família Bonanno.

Dirigido por Eytan Rockaway e coescrito com seu pai Robert Rockaway, o filme retrata Lansky, interpretado por Harvey Keitel, na fase final de sua vida. Diagnosticado com câncer de pulmão aos 80 anos, Lansky decide contar sua versão da história ao contratar um jornalista falido chamado David Stone (Sam Worthington) para escrever sua biografia. É a oportunidade de compartilhar “a verdade” e narrar suas experiências ao lado de conhecidos mafiosos.

“O Poderoso Chefão”, de Francis Ford Coppola, indubitavelmente definiu a estética do cinema de máfia, influenciando várias produções subsequentes. O filme de Rockaway presta homenagem a essa estética, desde a coloração até o uso de luzes e sombras. Embora “O Poderoso Chefão” seja mais sombrio, o filme de Rockaway também apresenta diálogos marcantes e momentos memoráveis, evocando o clássico estrelado por Al Pacino. Os flashbacks da infância de Lansky ecoam o segundo filme da trilogia, apresentando uma conexão entre o fictício Don Corleone de Mario Puzo e Meyer Lansky.

A narrativa explora as intrigas de poder na máfia, a expansão dos negócios de Lansky, as crises familiares e os desafios de sua crescente notoriedade. Revela também como Lansky se adaptou habilmente a um ambiente hostil, destacando-se não apenas como um imigrante nos Estados Unidos, mas também como um judeu não-italiano ascendendo nas fileiras do crime.

Enquanto acompanhamos os relatos de Lansky para David, em uma condição de que nada seja publicado sem sua autorização, somos levados também a uma investigação do FBI sobre o paradeiro de uma fortuna de 300 milhões de dólares desaparecida. Harvey Keitel interpreta Lansky com uma mistura cativante de graça e carisma, lembrando-nos que os vilões da história são seres complexos, longe de serem unidimensionais.

Filme: Lansky: Uma História da Máfia

Direção: Eytan Rockaway

Ano: 2021

Gênero: Biografia/Policial/Drama

Nota: 8/10