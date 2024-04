Baseado em fenômeno literário, romance na Netflix é o mais visto do momento em mais de 100 países

O avanço ininterrupto da inteligência artificial parece nos encaminhar inexoravelmente para o cenário delineado por Erin Doom em seu aclamado romance “O Fabricante de Lágrimas”, onde um mundo imerso em tristezas profundas e desumanidade diluída culmina em uma população incapaz de expressar emoções genuínas, delegando ao protagonista a tarefa de fabricar lágrimas cristalinas como símbolos simplificados do sofrimento humano. Publicado em 2021, o livro transporta os leitores para uma era em que a dor é tão comum que as lágrimas se tornam um bem escasso, refletindo uma sociedade distópica e inquietante.

A habilidade narrativa de Alessandro Genovesi é evidente ao explorar, de forma magistral, o delicado equilíbrio entre o fantástico e o mundano no filme inspirado no romance. Ele mergulha nas vidas de duas crianças em um orfanato, cujo relacionamento secreto se desenvolve em meio às tragédias que marcaram suas vidas. Apesar dos diálogos por vezes melosos, Genovesi consegue traduzi-los em cenas que oscilam entre a melancolia e a esperança, capturando a jornada dos protagonistas através do turbilhão de emoções.

A jornada de autodescoberta frequentemente exige mais do que simples persistência; muitas vezes, requer enfrentar os demônios internos que alimentamos ao longo da vida. A transição da infância para a idade adulta pode ser um período de vulnerabilidade, marcado por solidão e incertezas, mas também por momentos de pura alegria e descoberta. É nesses momentos que nos deparamos com a necessidade de confrontar nossos medos e traumas, buscando a felicidade e a realização pessoal.

Enfrentar as batalhas impostas pela vida desde cedo demanda sacrifício e renúncia, uma jornada que nem todos estão dispostos a empreender. No entanto, a vida muitas vezes se revela como um jogo imprevisível, onde tragédias inesperadas surgem como golpes devastadores, desafiando nossa resiliência e determinação. A história de Rigel e Nica, criados juntos em um orfanato, exemplifica essa dualidade, onde o amor floresce em meio às adversidades, testando os limites da proibição e da redenção.

Após uma década no orfanato, Rigel e Nica se veem irremediavelmente apaixonados, embora tenham tentado evitar esse destino. O diretor do filme explora habilmente as complexas emoções dos protagonistas, resgatando memórias turbulentas e conflituosas que moldaram seu relacionamento. A separação e o reencontro dos amantes, permeados pela tragédia e pela esperança, revelam a força do amor em meio à escuridão.

A adaptação cinematográfica, que está na Netflix, embora conte com performances convincentes de Simone Baldasseroni, Biondo, e Caterina Ferioli, não consegue capturar totalmente a profundidade e complexidade da narrativa original. As nuances e sutilezas presentes nas páginas do romance de Doom se perdem na tela, deixando um vazio que apenas a imaginação do leitor pode preencher. A ausência dessa riqueza narrativa ressalta a importância da literatura como meio de explorar os recantos mais profundos da condição humana.

Filme: O Fabricante de Lágrimas

Direção: Alessandro Genovesi

Ano: 2024

Gêneros: Romance/Drama

Nota: 7/10