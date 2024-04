Thriller com Penélope Cruz é o filme mais subestimado da Netflix

O pensador alemão Martin Heidegger (1889-1976) é reconhecido por seu profundo e intrincado pensamento filosófico, centralizando a ideia de que um recomeço é fundamental para a existência humana. Ele argumenta que durante nossa jornada, nos deparamos com uma série de revelações que, embora pareçam solucionáveis, frequentemente se revelam apenas ilusões. Esta consciência de impermanência e o fluxo implacável do tempo impulsionam o ser humano a aproveitar cada momento, reconhecendo e corrigindo erros para evitar futuros arrependimentos.

Segundo Heidegger, nossa existência é um processo contínuo de evolução, onde a certeza é rara e cada decisão deve ser cuidadosamente ponderada para evitar comprometer-se com caminhos errôneos, pois o tempo perdido pode ter um custo elevado. Sua visão sobre a vida sugere uma abordagem poética, ainda que desconfortável, de constantemente buscar novas maneiras de agir com persistência.

Essa visão de Heidegger encontra paralelo no filme “Wasp Network — Rede de Espiões” (2020), dirigido por Olivier Assayas. No filme, um piloto busca uma existência melhor e abandona seu país natal, uma ilha socialista situada a uma curta distância dos Estados Unidos, um local repleto de espiões e lealdades divididas. O enredo é baseado no livro “Os Últimos Soldados da Guerra Fria: A História dos Agentes Secretos Infiltrados por Cuba em Organizações de Extrema Direita dos Estados Unidos” (2011), de Fernando Morais.

O filme mergulha na ação e cria críticas sutis, enquanto Assayas explora o aspecto por vezes irreal e até cômico da narrativa, destacando as inúmeras reviravoltas que definem a trajetória do protagonista, René Gonzalez, interpretado por Edgar Ramirez. Este, retratado como um homem comum, adota uma postura decisiva e inesperada, sobre a qual toda a trama se desenrola.

Gonzalez, que trabalha como piloto de paraquedismo turístico em Havana, vive sua rotina até que, em um gesto audacioso, foge para Miami utilizando um avião da empresa para a qual trabalha. Este ato, embora pareça espontâneo, foi meticulosamente planejado e não é visto como um incidente diplomático, dado que Gonzalez nasceu nos Estados Unidos. Assim que chega, ele denuncia a propaganda de Fidel Castro e a difícil realidade cubana.

O filme também mostra as consequências de suas ações para sua esposa, Olga Salanueva, interpretada por Penélope Cruz, e sua filha Irma. Assayas retrata Gonzalez como uma figura oportunista, exaltando um heroísmo inapropriado conforme o filme se desdobra. Participações de Wagner Moura e Ana de Armas enriquecem a narrativa, ressoando com a desilusão em relação ao ideal socialista, caracterizando a Cuba da época como um ente ainda persistente, embora decadente.

Filme: Wasp Network — Rede de Espiões

Direção: Olivier Assayas

Ano: 2020

Gêneros: Drama/Thriller

Nota: 9/10