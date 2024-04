7 estreias imperdíveis da semana na Netflix

Um Dia de Chuva em Nova York (2019), Woody Allen

Um casal de jovens universitários, Gatsby Welles e Ashleigh Enright, viaja para Nova York em um fim de semana. Gatsby é um jovem estudante de Nova York que tem uma queda por filmes antigos e vive uma vida boêmia, enquanto Ashleigh é uma estudante de jornalismo da Universidade de Yardley que vai até Nova York para fazer uma entrevista com um famoso diretor de cinema, Roland Pollard. Enquanto Ashleigh se envolve com as oportunidades profissionais e com pessoas influentes do mundo do cinema, Gatsby acaba se envolvendo em uma série de situações inesperadas. O enredo acompanha as aventuras separadas de Gatsby e Ashleigh pela cidade, enquanto eles enfrentam desafios, encontram pessoas interessantes e, eventualmente, se reúnem para explorar a cidade juntos, apesar das circunstâncias imprevisíveis.