Comédia dramática com Charlize Theron é melhor filme que você verá na Netflix esta semana

Desvendar a própria identidade frequentemente exige uma jornada longa e árdua. No centro da narrativa de “Jovens Adultos”, encontramos Mavis Gary, uma figura que parece ignorar essa complexidade, adicionando uma camada de humor ao trabalho de Jason Reitman, um cineasta notável dentre a nova safra de talentos de Hollywood. Ele é favorecido pela performance de Charlize Theron, que dá vida a uma antiga musa de colégio de Mercury, Minnesota. Desapegando-se de suas raízes, Mavis parte para Minneapolis, onde obtém um sucesso moderado como escritora de séries de TV e autora voltada ao público jovem adulto, na faixa dos 18 aos 25 anos. Apesar de manter sua beleza estonteante, ela se encontra em um estado profundo de descontentamento.

Esta produção marca mais uma parceria bem-sucedida de Reitman com a escritora Diablo Cody, após o aclamado “Juno” (2007). Cody habilmente realoca as complexidades vividas pela protagonista de Ellen Page (agora Elliot Page) para Mavis, que possui suas próprias questões existenciais e bagagem emocional. Enquanto Juno contava com um círculo de apoio que a ajudava a superar desafios significativos, como uma gravidez não planejada, Mavis enfrenta um isolamento que a imobiliza e, curiosamente, a atrai de volta para sua cidade natal, Mercury, especialmente após ver a foto da filha recém-nascida de um antigo amor do colégio.

A personagem principal encara sua própria melancolia, mas é a felicidade alheia, apresentada de forma tão pura, que a atinge de maneira avassaladora. O crepúsculo da juventude, para muitos, representa um marco de superação e crescimento, uma batalha contra adversidades que demanda renúncias e desafios, não sendo todos capazes de enfrentá-los. Em diversos momentos, a existência pode parecer mais um jogo infantil, cheio de surpresas e reviravoltas, algumas delas trágicas, que se impõem com a sutileza de uma doença grave ou como um raio em céu claro, desafiando qualquer tentativa de resistência.

Mavis inicia seu dia com esforço, negligencia pequenos cuidados pessoais, recorre à Coca-Cola Zero como se fosse sua única fonte de sustento, e se dedica à escrita, ignorando a desordem ao seu redor e o confinamento de seu pequeno cachorro. A imagem de uma criança, símbolo de uma vida que poderia ter sido, a persegue silenciosamente. A constatação de que ainda é considerada parte de seu antigo círculo social a leva de volta a um passado que ela acreditava ter deixado para trás. Theron, com sua atuação magistral, consegue transmitir a angústia e o desespero de Mavis, já evidenciado em “Monster — Desejo Assassino” (2003), fazendo com que sua fixação por Buddy Slade, interpretado por Patrick Wilson, pareça crível.

O retorno de Mavis a Mercury é tão tumultuado quanto esperado nessas condições. Ela aceita que seu passado com Buddy é irrecuperável, mas é o reencontro com outro ex-colega, Matt Freehauf — interpretado brilhantemente por Patton Oswalt —, que traz novo significado à sua vida. Ele não representa um novo romance, mas sim o início de uma amizade profundamente necessária.

Filme: Jovens Adultos

Direção: Jason Reitman

Ano: 2011

Gêneros: Comédia/Thriller

Nota: 9/10