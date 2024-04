Filme escondido na Netflix, ignorado pelo público, é um dos melhores suspenses de ação dos últimos 3 anos

No coração de uma Grécia pitoresca, entre a beleza rústica de suas paisagens e a tranquilidade de um retiro aparentemente perfeito, “Beckett“ se desdobra como um thriller onde o idílico rapidamente se transforma em palco de um pesadelo. O filme, dirigido por Ferdinando Cito Filomarino, com roteiro de Kevin A. Rice, mergulha o espectador numa trama de suspense e mistério, entrelaçando elementos de política internacional com a jornada pessoal de seu protagonista, um americano afrodescendente interpretado por John David Washington. Washington, cuja atuação equilibra sutilmente vulnerabilidade e determinação, encontra-se inesperadamente envolvido em uma conspiração que ultrapassa fronteiras culturais e políticas.

A trama se inicia com Beckett e sua namorada, April, interpretada por Alicia Vikander, desfrutando das maravilhas de um paraíso grego. No entanto, o que começa como férias idílicas rapidamente se torna um vórtice de perseguição e fuga, após um trágico acidente que lança Beckett no meio de uma caçada humana implacável. O filme habilmente usa este incidente como ponto de partida para explorar temas de isolamento, identidade e sobrevivência, à medida que Beckett luta não apenas contra seus perseguidores, mas contra a alienação em um país estrangeiro.

Filomarino e Rice tecem uma narrativa que é tanto uma homenagem a Samuel Beckett e seu emblemático “Esperando Godot“, quanto um estudo autônomo sobre o absurdo da condição humana. O enredo faz alusão ao teatro do absurdo através de sua estrutura e do sentimento de desorientação e desespero enfrentado por Beckett. A dupla de roteiristas transforma os personagens de Vladimir e Estragon, de Beckett, em símbolos de um drama maior que transcende o indivíduo, refletindo sobre a fragilidade humana em meio a conflitos geopolíticos.

A escolha de ambientar a trama na Grécia, um local de rica história e complexidade cultural, adiciona uma camada de contraste entre o antigo e o moderno, o familiar e o estranho. A direção de Filomarino capta a beleza estonteante do país, enquanto entrelaça habilmente a tensão e a urgência da perseguição de Beckett, criando uma atmosfera que é ao mesmo tempo bela e ameaçadora.

O elemento racial introduzido pela pele escura do protagonista adiciona uma dimensão crítica à história, desafiando o espectador a refletir sobre temas de identidade, pertencimento e preconceito. Este aspecto do filme ressoa profundamente em um momento global de reconhecimento e questionamento das dinâmicas raciais, tornando “Beckett“ não apenas uma história de suspense, mas também um comentário relevante sobre a sociedade contemporânea.

“Beckett“ se destaca como uma obra que combina com maestria o suspense de um thriller de ação com a profundidade temática do drama e da crítica social. É um filme que, ao mesmo tempo que entretém, provoca reflexão sobre a complexidade do mundo moderno e o papel do indivíduo diante dos desafios globais.

Filme: Beckett

Direção: Ferdinando Cito Filomarino

Ano: 2021

Gêneros: Thriller/Drama

Nota: 9/10