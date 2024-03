Último dia para assistir na Netflix a um dos filmes mais intensos e emocionalmente impactantes da história do cinema

Em um século definido pela desintegração de estruturas fundamentais e um constante estado de alerta, “O Dia do Atentado”, dirigido por Peter Berg, reflete sobre a perturbadora fragilidade de nosso tempo. O filme se apropria de um ritmo dinâmico para explorar a resiliência diante do caos, uma abordagem que se mantém relevante e confronta a realidade do cidadão.

O evento fatídico de 11 de setembro serviu como um divisor de águas, um prelúdio a uma era onde a próxima grande crise é uma constante preocupação. A obra destaca a inclinação humana para o poder, e como tal desejo pode guiar a ações inimagináveis, algo que o ataque de 11 de setembro infelizmente reforçou, destacando a capacidade humana para a malevolência.

O ataque de 15 de abril de 2013, durante a Maratona de Boston, que deixou três mortos e centenas feridos, é o foco do filme. Berg dedica-se a detalhar a caçada aos responsáveis, um evento sem precedentes desde os primórdios de Boston em 1630. A cidade foi fechada, envolvendo a dedicação de militares, agentes do FBI, policiais, bombeiros e civis, todos afetados e, consequentemente, empenhados na captura dos culpados, uma experiência que alterou a rotina da cidade com uma combinação singular de emoções.

No centro da narrativa está Tommy Saunders, interpretado por Mark Wahlberg, um sargento cumprindo uma punição, que simboliza o típico anti-herói americano: imperfeito, mas essencialmente bom e dedicado ao seu trabalho. Wahlberg representa um homem cuja verdadeira paixão é o serviço policial, uma vocação que supera até seu relacionamento com Carol, vivida por Michelle Monaghan, que se desgasta ao longo do filme.

Após um começo lento, o filme avança para retratar o ataque, utilizando uma grande quantidade de figurantes e efeitos visuais para criar um realismo impactante. Berg não apenas apresenta o horror do ataque, mas também resgata a nobreza de Saunders, o homem certo na hora certa, e seu conflito com a equipe do FBI, liderada pelo agente especial Richard DesLauriers, interpretado por Kevin Bacon em uma atuação não tão marcante. O filme desenvolve suas tensões com uma sutileza que sugere profundidade nos relacionamentos, mesmo que não completamente explorada.

A história ganha ímpeto quando identifica e persegue os irmãos Tsarnaev, trazendo à cena um trecho eletrizante de caça e confrontos, destacando a coragem de Dun Meng, um estudante de Hong Kong, interpretado de maneira convincente por Jimmy O. Yang. “O Dia do Atentado” é um filme que, mesmo retratando a brutalidade, ainda consegue trazer à tona diálogos sobre amor e esperança. Encerramentos adicionais lembram os espectadores dos personagens reais envolvidos nesse episódio terrível, sugerindo um desfecho mais otimista do que a realidade talvez tenha sido.

Filme: O Dia do Atentado

Diretor: Peter Berg

Ano: 2016

Gêneros: Thriller/Drama/Biografia

Avaliação: 9/10