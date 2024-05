O filme da Netflix que todas as pessoas deveriam assistir mais de uma vez

Os sonhos podem evoluir para fixações, resultando em grandes problemas quando os limites necessários para sua realização são ignorados. Essa é a situação delicada enfrentada por Rachel e Richard, protagonistas do filme “Mais Uma Chance” (2018), dirigido por Tamara Jenkins. Kathryn Hahn e Paul Giamatti interpretam o casal que trava uma batalha persistente para alcançar seu desejo de se tornarem pais, enquanto enfrentam o desafio do tempo.

No drama cômico lançado em 2018, Rachel, de 41 anos, e Richard, de 47, compartilham o desejo de terem um filho. Eles enfrentam a realidade desafiadora da infertilidade de Rachel e as dificuldades de Richard em produzir espermatozoides. Essa situação difícil se impõe sobre o sonho do casal, revelando a brutalidade das circunstâncias.

A complexa situação criada por Tamara Jenkins em “Mais Uma Chance” é conduzida habilmente por Hahn e Giamatti, que capturam a oscilação da narrativa entre o cômico, o exagerado e o dramático. A busca incessante por um filho, que pode ser uma tentativa de aliviar as tensões do casal, acaba acentuando os ressentimentos. Rachel, uma escritora com dificuldades para finalizar seu novo romance, e Richard, um ex-ator de teatro que agora possui uma pequena empresa de picles, lidam não apenas com suas incertezas pessoais, mas também com as limitações da biologia.

O filme segue a jornada de Rachel e Richard em busca de um filho, passando por consultas médicas, exames e tratamentos, sempre com o apoio de seus familiares. A proposta feita a Sadie, filha da esposa do irmão de Richard, adiciona uma nova dimensão ao drama do casal. A narrativa faz o público alternar entre simpatia e reprovação pelos personagens, expondo a humanidade em suas falhas e aspirações.

Com uma habilidade notável para retratar os dilemas de uma classe média branca, oscilando entre a realização e a renúncia de seus desejos, Jenkins conduz “Mais Uma Chance” com sensibilidade e uma percepção aguçada das fragilidades humanas. O filme lembra o público de que a vida é uma sequência de momentos únicos e irrepetíveis, ressaltando a importância de reconhecer e respeitar os ciclos naturais. A história de Rachel e Richard ilustra que tudo na vida tem um prazo, inclusive a biologia.

Filme: Mais Uma Chance

Direção: Tamara Jenkins

Ano: 2018

Gênero: Drama/Comédia

Nota: 10/10