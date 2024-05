Aplaudido em Sundance, filme no Prime Video é lição de autoaceitação e autoconhecimento

Ser um adolescente não é nada fácil. Partes de nós estão em tamanhos desproporcionais para o resto do corpo, nossos hormônios estão borbulhando, estamos confusos, irritados e assustados. Parte das coisas que pensamos nos deixam aterrorizados, nos perguntando se somos ou não más pessoas. Afinal, é a transição da inocência para a vida adulta e consciente. “O Mau Exemplo de Cameron Post” é um filme de Desiree Akhavan, de 2018, que foi aclamado no Festival de Sundance, mas lutou para conseguir distribuição.

Com um orçamento singelo de 900 mil dólares e uma arrecadação que serviu apenas para se pagar, o drama cômico narra a história de Cameron (Chlöe Moretz), uma adolescente órfã de uma cidadezinha da Pensilvânia, que é obrigada a ir para um acampamento cristão que promete a cura gay. Se você está acostumado a ver Chlöe Moretz em papeis infantis, pode se surpreender com o nível de maturidade que este trabalho exigiu da atriz, com cenas eróticas e dramáticas.

Se a adolescência já é um terrorismo psicológico praticado pelo próprio tempo contra todos os seres humanos, a sociedade em si é uma prova à parte. Chlöe é flagrada pelo namorado no banco de trás de um carro dando uns amassos da rainha do baile, Coley (Quinn Shephard). Além do incidente excluí-la socialmente, inclusive por Coley que a culpa por tê-la feito o que fez, Cameron é enviada para esse retiro gospel, onde terá de lidar com alguns adultos moralistas implacáveis, entre eles, a doutora Lydia Marsh (Jennifer Ehle) e seu irmão, o reverendo Rick (John Gallagher Jr), um gay oprimido.

Enquanto fazem exercícios sobre colocarem na ponta de um desenho de iceberg suas maiores fraquezas, os jovens são sistematicamente lobotomizados por uma espécie de culto que os fazem sentir como se seus pensamentos e desejos naturalmente humanos fossem produtos de uma aberração. Enquanto alguns dos adolescentes convencidos por aquela cômica seita cristã passam a julgar Cameron, ela encontra um pouco de alívio nas amizades de Adam (Forrest Goodluck) e Jane (Sasha Lane), que embora também estejam presos naquele mesmo manicômio, são os últimos faróis de lucidez.

O filme traz reflexões sobre como o fanatismo religioso e o moralismo da sociedade podem adoecer, nos fazer sentir desajustados ou culpados por sermos simplesmente humanos. O filme é uma análise sombria sobre linchamento social, sobre repressão e abuso psicológico, nos quais muitos jovens gays são submetidos por viverem em lares conservadores e que “só querem seu bem”. “O Mau Exemplo de Cameron Post” trata de um tema tão importante quanto urgente, embora o filme tenha suavizado com alívios cômicos. As situações nas quais esses meninos e meninas precisam suportar são inaceitáveis, porque podem ocasionar diversos traumas, transtornos emocionais e, consequentemente, tragédias.

Baseado no livro homônimo de Emily M. Danforth, publicado em 2012, a narrativa tenta explorar questões éticas e morais em torno da terapia de conversão ou da “cura gay”, enquanto examina as batalhas internas dos adolescentes que precisam enfrentar um mundo que constantemente os rejeita por terem nascido como são. Impactante e fundamental, o filme é um soco no estômago.

Filme: O Mau Exemplo de Cameron Post

Direção: Desiree Akhavan

Ano: 2018

Gênero: Comédia/Drama

Nota: 8/10