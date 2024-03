Filme com Machine Gun Kelly e Megan Fox, no Prime Video, que vai te fazer esquecer todas as preocupações e respirar fundo

Colson Baker, conhecido como Machine Gun Kelly, começou a carreira artística em 2006 como rapper e teve uma resposta crítica positiva praticamente imediata. Rapidamente conseguiu ascender ao mundo das celebridades, estrelando em 2015 seu primeiro filme, o drama romântico “Beyond the Lights”. Não demorou também para que ele se aventurasse na carreira de diretor de filmes, já que havia dirigido vários de seus próprios videoclipes.

Em “Tenha um Bom Luto”, filme de 2022, que ele divide créditos de roteiro e direção com Mod Sun, Machine Gun Kelly protagoniza London, um jovem ator que ficou conhecido por conta de um papel em uma série de televisão famosa. Ele divide sua mansão com o amigo de longa data Leo (Gata), que é superprotetor e tenta afastar todas as assistentes de London, acreditando que elas sejam aproveitadoras. Na casa, também vive Kennedy (Megan Fox), uma durona e sedutora, que odeia homens e tem um histórico misterioso. Nunca conhecemos profundamente essa personagem (e outras também).

London tem o sonho pretensioso de ser o próximo Batman nos cinemas. O diretor da franquia de sucesso é supostamente um gênio inacessível com quem a agente de London, Maxine (Whitney Cummings), consegue a proeza de agendar uma reunião. No entanto, London precisa ser comprometido e chegar ao encontro pontualmente. No entanto, algumas situações atrapalhadas impedem London de chegar neste encontro, colocando sua carreira em risco.

Tudo começa por causa de um coração partido. Ele namora a estrela-mirim e ganhadora do Oscar Apple (Becky G), que termina o relacionamento e começa a sair com um cara misterioso pela cidade, fazendo London acreditar que foi rapidamente substituído. No entanto, London não é exatamente um narrador confiável, já que Apple tenta constantemente contatá-lo por telefone, mas ele parece sempre impossibilitado de atendê-la ou de agir normalmente.

Com seus amigos, um grupo de idiotas formado por, além de Leo, Angel (Zach Villa), Dylan (Mod Sun) e Fat Joe (Boo Johnson), eles decidem investigar com quem Apple está saindo e se metem em uma porção de confusões. Ele também recebe a ajuda da nova assistente, Olive (Dove Cameron), de Kennedy e de sua stalker Sabrina (Jenna Boyd).

Com a menor nota que já vi no IMDb, 3,1, “Tenha um Bom Luto” é um filme quase ruim, quase divertido e quase engraçado. Talvez por isso uma nota tão insignificante. A comédia de Mod Sun e Machine Gun Kelly, no Prime Video, não consegue nem mesmo ir tão mal o bastante para que o odiemos. Tem algumas cenas nas quais você pode ser pego de surpresa sorrindo. A atuação de Colson é melhor quando ele finge estar interpretando do que quando ele realmente está.

A estética do filme é bonita, elegante e descolada. Sinal que a escola da cena musical está dando bons exemplos. Mas, hoje em dia, fazer um filme visualmente agradável é o mais fácil. Difícil é ser bom de verdade. Este filme não consegue ser, mas tem lá seu público.

Filme: Tenha um Bom Luto

Direção: Mod Sun e Colson Barker

Ano: 2022

Gênero: Comédia/Romance

Nota: 7/10