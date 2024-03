Tesouro inestimável na Netflix que você ainda não assistiu

A tragédia do Holocausto, com sua vasta sombra de horror, transcende a história de milhões de judeus assassinados. Entre as incontáveis narrativas de sofrimento, muitas vezes negligenciamos as outras vítimas do regime nazista. O Projeto Aktion T4 é um desses capítulos menos conhecidos, visando pessoas com deficiências físicas e mentais. Numa visão distorcida de “superioridade racial”, os nazistas categorizavam os considerados “imperfeitos” como inúteis, merecedores de extermínio.

Operado por médicos que diagnosticavam quem deveria ser eliminado, esses profissionais supervisionavam execuções. Seis instalações na Alemanha e Áustria abrigavam câmaras de gás para eliminar os condenados. Bebês e crianças pequenas recebiam injeções letais ou eram abandonados à própria sorte. Mais de 200 mil pessoas com deficiências foram vítimas desse sistema de extermínio.

A cineasta americana Ashley Eakin, em colaboração com Shawn Lovering, decidiu recontar a história dessas vítimas esquecidas. Em “Perdoai as Nossas Ofensas”, somos apresentados a Paul (Knox Gibson), um garoto alemão com uma prótese na mão, cuja mãe, Eva (Hanneke Talbot), é professora. Em uma aula, quando a turma debate sobre o custo de cuidar de doentes, Paul, amputado, observa com angústia.

A angústia de Paul se manifesta em sua interação com a mãe. Pergunta se deve perdoar os nazistas, questionando a própria natureza do perdão em meio à adversidade. A Bíblia, complexa e contraditória, é citada, revelando as complexidades morais em meio ao sofrimento. Mas é o amor materno que oferece conforto ao garoto.

Diante da crescente ameaça nazista, Eva ordena que Paul fuja quando soldados da Wehrmacht batem à porta, buscando “indesejáveis”. O filme ilustra essa perseguição covarde em uma cena impactante, onde um menino indefeso enfrenta um soldado cruel, numa luta pela sobrevivência.

A atuação marcante de Knox Gibson dá vida à necessidade de lembrar essas vítimas negligenciadas do nazismo. “Perdoai as Nossas Ofensas”, na Netflix, resgata essas vozes silenciadas pela história, garantindo-lhes uma revanche simbólica, mesmo que através da arte.

Filme: Perdoai as Nossas Ofensas

Direção: Ashley Eakin

Ano: 2022

Gênero: Curta/Drama

Nota: 8/10