Indispensável para amantes de literatura, romance sobre autodescoberta e liberdade é uma das mais belas histórias na Netflix

“Sob o Sol da Toscana”, um tesouro cinematográfico de Audrey Wells, ocupa um lugar especial em meu coração. É difícil não se deixar envolver por essa história que exala o aroma de folhas de limão em um dia ensolarado no campo. Poucos filmes conseguem evocar lembranças não vividas e sentimentos de tranquilidade e realização como este. É uma obra que nos abraça, nos conforta como uma cama macia e um cafuné na cabeça. No entanto, vamos além das sensações e adentremos ao cerne do enredo.

Frances, uma escritora, vê sua vida desmoronar quando seu marido a abandona por outra mulher. Ele deseja vender a casa que ela comprou e reformou, o que a leva a aceitar a oferta, partindo com o coração partido. Um convite de suas amigas Patti e Grace a leva a uma jornada na Toscana em busca de autoconhecimento. O que deveria ser uma viagem breve se transforma em uma nova vida.

Durante um passeio, Frances se encanta por uma antiga casa de pedras à venda. Apesar da resistência da proprietária, Frances consegue comprar o imóvel com o dinheiro da venda de sua casa nos EUA. No entanto, o sonho rapidamente se torna um desafio, pois a casa precisa de reparos urgentes e enfrenta problemas com infestações e estrutura frágil.

Apesar dos desafios, Frances persiste em seu plano de reforma, determinada a transformar a casa de acordo com sua visão. Enquanto isso, ela se envolve com homens charmosos e faz novas amizades, redescobrindo o sabor do flerte e a alegria de se sentir viva. Apesar das dificuldades, ela aprende que a vida é uma mistura de doce e amargo, uma jornada que vale a pena ser vivida em sua plenitude.

“Sob o Sol da Toscana”, na Netflix, é uma história envolvente de recomeço e autoconhecimento. Audrey Wells nos lembra da importância de nos reconectarmos conosco mesmos, especialmente após períodos difíceis em relacionamentos. Este filme nos convida a abraçar todas as emoções da vida, mesmo nos momentos de caos, pois é nessa jornada que encontramos nossa verdadeira essência.

Filme: Sob o Sol da Toscana

Direção: Audrey Wells

Ano: 2003

Gênero: Drama/Romance/Comédia

Nota: 10