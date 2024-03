Últimos dias para assistir ao thriller com Idris Elba, na Netflix, que vai te deixar ansioso e paranoico

Beyoncé Knowles, conhecida por seus papéis em “Resistindo às Tentações”, “Dreamgirls” e “Cadillac Records”, assume o papel de Sharon em “Obsessiva”, dirigido por Steve Shill e escrito por David Loughery. No filme, ela interpreta a esposa de Derek (Idris Elba), um gerente de ativos bem-sucedido. A trama gira em torno de Lisa (Ali Larter), uma secretária temporária com erotomania, uma condição que a leva a acreditar que Derek a ama. Derek, por sua vez, é um homem casado e ambicioso, cuja vida é invadida por essa obsessão persistente.

Lisa, atraente e competente, interpreta cada interação com Derek como um flerte, levando-o a se sentir cada vez mais incomodado com sua presença persistente. Desde o início, o filme sutilmente insinua a tensão em torno de Lisa, com cenas misteriosas, trilha sonora de suspense e closes em seus movimentos e expressões faciais.

Inspirado em “Atração Fatal”, “Obsessiva” marca a estreia de Shill em longas-metragens e apresenta Beyoncé em seu primeiro papel no cinema onde não interpreta uma cantora. Embora Derek e Sharon sejam um casal negro e Lisa seja branca, as questões raciais não são exploradas, concentrando-se na dinâmica da obsessão.

Beyoncé, apesar de ser a maior estrela do elenco, tem menos tempo em tela, interpretando a esposa de Derek, que cuida do filho em casa. Seu momento de destaque ocorre quando confronta Lisa nas cenas finais, resultando na destruição de sua casa. Beyoncé descreve as cenas de luta como coreografias de suas músicas, destacando sua habilidade.

O filme mantém o público tenso, testemunhando a vida de Derek desmoronar enquanto sua carreira e casamento são ameaçados pela obsessão de Lisa. Ele enfrenta uma batalha de narrativas, onde as mulheres muitas vezes são vistas como vítimas. Como provar sua inocência diante das acusações de abuso emocional e sexual?

“Obsessiva”, na Netflix, é um thriller que mantém o espectador à beira do assento, elogiando as performances femininas e alertando sobre os perigos de se envolver com estranhos. É um filme que provoca reflexão e mantém o público envolvido até o fim.

Filme: Obsessiva

Direção: Steve Shill

Ano: 2009

Gênero: Suspense/ Drama

Nota: 7/10