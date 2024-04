O filme escondido da Netflix que tem 100% de avaliações positivas mas você ainda não assistiu

A indústria cinematográfica da Índia transgride a mera produção de melodramas e comédias musicais, distanciando-se dos típicos enredos que exploram personagens bidimensionais, sem complexidade ou dilemas éticos. Antes mesmo de D.W. Griffith, reconhecido por estabelecer a linguagem cinematográfica com seu marcante “O Nascimento de Uma Nação” em 1915, cineastas indianos como N.G. Chitre e Dadasaheb Phalke já exploravam temas significativos. Em 1912, lançaram “Shree Pundalik”, narrando a vida do santo Pundalik, o que demonstra o rico espectro cultural do país. Com um território extenso e uma população que ultrapassa 1,4 bilhão de pessoas, a Índia se apresenta como um vasto campo para reflexões culturais e sociais através de suas produções cinematográficas.

O filme “Histórias Incomuns”, lançado em 2021 e dirigido por Shashank Khaitan, Raj Mehta, Neeraj Ghaywan e Kayoze Irani, desvenda camadas mais profundas da cultura indiana, quebrando estereótipos e expondo suas contradições e singularidades. O filme inicia com uma narrativa visual animada, seguida pelo conto “Amante”, onde Khaitan destila uma mescla de drama e tensão. A trama explora a vida de Babloo Bhaiyya, interpretado por Jaideep Ahalwat, um homem casado simbolicamente com Lipakshi para manter laços com o poder político. O enredo se desenrola ao introduzir Raj, que desencadeia uma série de eventos reveladores sobre os sentimentos adormecidos entre os personagens.

Segue-se “Brinquedo”, um conto dirigido por Raj Mehta, que aprofunda o tema da opressão masculina por meio da história de Meenal, uma empregada que vive em condições precárias e é coagida a favores indesejados pelo seu patrão para manter um mínimo de conforto para sua irmã. Este segmento destaca as desigualdades sociais exacerbadas por um sistema de castas obsoleto.

“Beijo Molhado” e “Não Falado”, dirigidos respectivamente por Neeraj Ghaywan e Kayoze Irani, continuam a explorar temas pessoais e sociais intensos. O primeiro trata do amor não correspondido de uma mulher por sua colega casada, enquanto o segundo narra as dificuldades de uma jovem surda em se comunicar com seu pai desinteressado.

“Histórias Incomuns” não só captura a essência da Índia com suas peculiaridades e desafios, mas também engaja o público numa reflexão sobre questões universais de identidade, poder e resistência. Este conjunto de narrativas, repleto de perspectivas únicas, oferece uma visão abrangente e não romantizada do país, permitindo ao espectador sentir-se parte de um universo onde a Índia se mostra tanto microcosmo quanto espelho do mundo globalizado.

Filme: Histórias Incomuns

Direção: Shashank Khaitan, Raj Mehta, Neeraj Ghaywan e Kayoze Irani

Ano: 2021

Gêneros: Drama

Nota: 9/10