7 melhores filmes de língua não inglesa para assistir hoje na Netflix

Mães Paralelas (2021), Pedro Almodóvar

Divulgação / Sony Pictures

Janis e Ana se conhecem no hospital enquanto dão à luz seus filhos no mesmo dia. Embora elas tenham origens e estilos de vida diferentes, uma conexão especial se forma entre elas devido à maternidade compartilhada. Ao longo do filme, somos levados a mergulhar nos dilemas, alegrias e desafios enfrentados por Janis e Ana enquanto navegam pela experiência da maternidade. Enquanto Janis, interpretada por Penélope Cruz, é uma jovem solteira cheia de esperanças e sonhos para o futuro, Ana, interpretada por Milena Smit, é uma mulher mais madura e estável, porém cheia de incertezas e segredos do passado. À medida que suas histórias se entrelaçam, o filme explora temas como amor, sacrifício, família e identidade, enquanto as duas mulheres enfrentam os altos e baixos da maternidade e descobrem o verdadeiro significado do vínculo entre mãe e filho.