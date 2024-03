3 estreias da semana na Netflix que você não pode perder

Pedro Coelho 2: O Fugitivo (2021), Will Gluck

O filme é uma continuação das aventuras travessas do adorável coelho Pedro e seus amigos animais. Desta vez, Pedro Coelho está de volta, e as coisas ficam ainda mais emocionantes quando ele se encontra em uma situação de apuros. Depois de seu casamento com Bea, ele se vê enfrentando novos desafios, incluindo uma competição pelo carinho de sua amada com Thomas, seu novo rival. Quando Pedro descobre que Bea pode herdar a propriedade de Thomas, ele teme perder sua liberdade e decide fugir. Assim, Pedro Coelho embarca em uma aventura cheia de perigos, encontrando novos amigos e enfrentando inimigos ao longo do caminho. Enquanto foge da cidade, ele descobre segredos sobre sua família e sua própria identidade. Enquanto isso, Bea, Thomas e os outros animais se unem para encontrá-lo, percebendo que a família e a amizade são os valores mais importantes.