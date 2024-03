Suspense com Justin Timberlake na Netflix é um dos melhores filmes do último ano, e você certamente não assistiu

A transição de Grant Singer, reconhecido por dirigir videoclipes de ícones como The Weeknd e Sam Smith, para o cinema com “Camaleões”, evidencia uma jornada ousada e desafiadora. Este primeiro salto na ficção cinematográfica, embora navegue por caminhos conhecidos, destaca-se pela competência com que Singer conduz seus atores, imprimindo uma marca pessoal que o diferencia dentro do gênero de suspense, especialmente considerando-se tratar-se de seu debut.

Ao longo da trama, Singer esforça-se por afastar-se dos clichês, um desafio que enfrenta com uma consistência variável, mas ainda assim consegue manter uma frescura na narrativa, antecipando um desenlace surpreendentemente satírico que mantém o público engajado.

O enredo, desenvolvido por Singer em colaboração com Benjamin Brewer e Benicio Del Toro, este último introduzido de maneira impactante na segunda metade do filme, explora temas de redenção e recomeço. Centralizada em Will Grady, vivido com a solidez habitual por Justin Timberlake, a trama desenrola-se em torno deste próspero empresário do setor imobiliário, cuja existência, até então marcada pela serenidade, é abruptamente transformada pelo macabro assassinato de sua companheira, papel de Matilda Lutz. A complexidade moral de Grady, realçada pela habilidade de Timberlake em equilibrar inocência e sombra, torna-se o foco à medida que o filme progride.

A entrada de Del Toro na história adiciona uma camada de sombriedade ao personagem principal, explorando nuances de melancolia e desilusão com uma intensidade que apenas seus expressivos olhos podem comunicar. A trama é ainda mais enriquecida pela dinâmica complicada com Judy, interpretada por Alicia Silverstone, introduzindo elementos de conflito e introspecção que ampliam o escopo da narrativa.

Este primeiro projeto de Singer, apesar de momentos de desconforto e uma atmosfera por vezes opressiva, sinaliza o início promissor de uma carreira no cinema, marcada por uma visão distinta e a promessa de futuras explorações de temas complexos e personagens ricamente construídos.

Filme: Camaleões

Direção: Grant Singer

Ano: 2023

Gêneros: Drama/Suspense/Policial

Nota: 8/10