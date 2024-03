Baseado em história real mais trágica que a ficção, filme com Zach Efron é um dos mais aguardados do ano

Às vezes, a realidade é mais surpreendente que a ficção. Isso fica evidente ao explorarmos a intrigante história da família Von Erich, composta por renomados lutadores de wrestling. A narrativa é apresentada pelo diretor Sean Durkin em seu filme “Garra de Ferro”, de 2023. O patriarca, Fritz Von Erich (Holt McCallany), começou como jogador de futebol americano, mas encontrou no wrestling um atalho para o sucesso profissional. Pai de seis filhos homens, dedicou-se a treiná-los para que seguissem seus passos no esporte. Contudo, a trajetória da família tomou rumos imprevistos.

O primogênito, Jack, teve sua vida interrompida aos seis anos, vítima de um acidente elétrico. Os cinco irmãos restantes seguiram os passos do pai, tornando-se lutadores. No entanto, o filme de Durkin faz uma escolha narrativa ao excluir um dos irmãos, Chris, devido à intensidade das tragédias familiares, que exigiu uma seleção meticulosa para a construção do enredo. Assim, somos conduzidos pela história de Kevin (Zac Efron), David (Harris Dickinson), Kerry (Jeremy Allen White) e Mike (Stanley Simons), submetidos ao comando implacável e machista de seu pai.

Criados sob uma disciplina rigorosa para alcançarem a excelência atlética e conquistarem títulos, os irmãos Von Erich enfrentaram a dura cobrança de Fritz. A mãe, Doris (Maura Tierney), deixou a educação a cargo do pai, evitando demonstrações afetivas, atenção e proteção. Quando os filhos tentavam expressar suas emoções, ela os despachava ao pai ou os incentivava a resolverem entre si. Pelo menos, é isso que o filme nos revela, compreendendo as inevitáveis adaptações para a linguagem cinematográfica e a narrativa ficcional.

Entretanto, as tragédias que assolam a família parecem intrinsecamente ligadas a essa educação rígida e desprovida de sensibilidade, embora os irmãos tenham mantido uma união notável. Símbolos da realeza do wrestling na década de 1980, suas vidas refletem não apenas os triunfos no ringue, mas também as cicatrizes de uma jornada marcada por desafios pessoais e familiares.

Mike era apaixonado por música e desejava seguir este desejo profissional, mas se sentiu pressionado a se dedicar ao wrestling para ser digno do amor e aprovação do pai, tal como seus irmãos. No entanto, a maneira como Fritz optou por educar seus filhos também criou marcas e traumas indeléveis, que se desdobraram em uma sucessão de tragédias pessoais. No entanto, esses reveses sempre foram interpretados como uma maldição hereditária relacionadas ao sobrenome Von Erich, alimentada ao longo das gerações passadas.

No caso dos irmãos atletas, a sorte nada tinha a ver com o sobrenome ou sangue, mas com a criação militar do pai, que pressionou os filhos a seguirem o sonho dele, ao invés de se sentirem livres para buscarem seus próprios caminhos.

Com uma atuação surpreendente de Zac Efron, o longa-metragem de Durkin transforma a história real e trágica dos Von Erich em uma narrativa pesada e envolvente, que interessa até mesmo quem não conhece ou se interessa por wrestling.

Filme: Garra de Ferro

Direção: Sean Durkin

Ano: 2023

Gênero: Biografia/Drama

Nota: 9/10