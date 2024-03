Os 15 melhores filmes da Netflix lançados nos últimos 12 meses

A Netflix se mantém na vanguarda do entretenimento mundial, trazendo um leque variado de produções próprias que ressoam com públicos diversos. No ano passado, a gigante do streaming enriqueceu seu acervo com lançamentos que vão de narrativas dramáticas e suspense de tirar o fôlego a comédias despretensiosas e documentários reveladores. O objetivo desta lista é apontar os 15 filmes mais destacados disponibilizados pela Netflix nesse intervalo, considerando aspectos como direção, performance, enredo e influência cultural.

Na elaboração desta lista, foi dada atenção especial à diversidade de gêneros e assuntos, evidenciando a amplitude e variedade que a Netflix oferece. Optamos por filmes que se destacam não só pela excelência em aspectos técnicos e criativos, mas também pelo seu poder de engajamento, capacidade de inspirar debates e, em certos casos, por trazerem novidades para seu gênero. Esta seleção serve como um reflexo das correntes predominantes no cinema atual, sinalizando as narrativas e abordagens visuais que estão em sintonia com os interesses da audiência contemporânea.

Vale ressaltar que esta escolha é um retrato do momento presente e pode se alterar conforme o acervo da Netflix se expande. Deste modo, a lista a seguir é um guia do que há de mais relevante nos últimos doze meses na plataforma, oferecendo uma combinação de entretenimento qualitativo e expressão artística que atende tanto o grande público quanto os aficionados por cinema.

O Astronauta (2024) Johan Renck Larry Horricks / Netflix Inspirado no romance “Spaceman of Bohemia” de Jaroslav Kalfar e dirigido por Johan Renck, narra a jornada épica do astronauta Jakub Procházka, interpretado por Adam Sandler, em uma missão solitária além das fronteiras do sistema solar. Longe da Terra e de sua esposa Lenka, vivida por Carey Mulligan, que aguarda o retorno do marido grávida e cada vez mais ressentida pela escolha dele em priorizar o trabalho em detrimento da família, decide terminar o relacionamento. No isolamento do espaço, Jakub encontra Hanus, um extraterrestre semelhante a uma aranha, papel de Paul Dano, que se torna seu inesperado companheiro de viagem. Através dessa amizade incomum, Jakub é forçado a confrontar as falhas em sua vida pessoal e a ponderar sobre seus valores e escolhas, em uma trama que mistura amor, ambição e a busca pela própria essência.

Einstein e a Bomba (2024), Anthony Philipson Divulgação / Netflix Durante um período turbulento marcado pelo avanço do nazismo e a perseguição aos judeus, Albert Einstein, enfrentando um dilema histórico, deixa sua terra natal em busca de segurança. Isolado, ele luta internamente entre seus ideais de paz e a pressão por soluções drásticas, como o desenvolvimento da bomba atômica. O documentário explora a tensão entre os princípios de Einstein e as exigências de um mundo em conflito, usando materiais de arquivo e entrevistas para retratar suas batalhas éticas e seu impacto duradouro.

A Incrível História de Henry Sugar (2023), Wes Anderson Divulgação / Netflix Comédia em formato de curta-metragem dirigida por Wes Anderson, que traz à tela as narrativas de Roald Dahl, renomado por obras como “A Fantástica Fábrica de Chocolate”. Este filme se concentra em Henry Sugar, interpretado por Benedict Cumberbatch, um aristocrata que adquire o dom extraordinário de ver através dos objetos e antever o futuro após se apossar de um livro misterioso. Utilizando suas novas capacidades, ele elabora um esquema audacioso para lucrar em cassinos.

A Sociedade da Neve (2023), J.A. Bayona Quim Vives / Netflix Depois de um terrível acidente de avião nos Andes, sobreviventes são postos à prova pela severidade do ambiente. Com poucos recursos e isolados, eles buscam maneiras de sobreviver. O filme retrata a luta contra adversidades, destacando resistência, coragem e a chama da esperança. À medida que o tempo avança e as esperanças de resgate se esvaem, os limites físicos e emocionais dos sobreviventes são testados. A trama mergulha nas dinâmicas e relações que emergem na adversidade, abordando sacrifício, liderança e escolhas difíceis. É uma obra sobre a resiliente vontade de viver e a força do espírito humano diante do inimaginável.

Clonaram Tyrone! (2023), Juel Taylor Parrish Lewis / Netflix Em uma grande cidade, um homem mergulha em uma investigação sobre sua própria vida, acompanhado por aliados inesperados, cada um com habilidades únicas. Eles se deparam com uma conspiração vasta, navegando por um emaranhado de segredos. O filme mescla suspense, ação e drama, capturando a atenção do espectador com personagens complexos e uma narrativa que se aprofunda em motivações e interações. A direção equilibra com maestria a tensão e os momentos emocionais, resultando em uma obra que entretém e instiga reflexões sobre identidade, liberdade e a essência do ser humano.

O Assassino (2023), David Fincher Divulgação / Netflix Na vibrante Paris, um assassino experiente vê sua rotina virar caos após uma missão dar errado, lançando-o em uma batalha pela própria vida. A cidade, com seu mistério, torna-se o cenário de um confronto letal, onde cada passo pode ser fatal. Buscando a verdade, ele encontra tanto aliados quanto adversários, cada qual com suas intenções ocultas. O filme adentra o universo do crime, abordando a complexidade moral da vida de um assassino. A direção destaca-se ao intensificar suspense e tensão, prometendo uma experiência arrebatadora de conflitos e busca por redenção.

Irmã Morte (2023), Paco Plaza Daniel Escale / Netflix Designada para ensinar em uma escola localizada num antigo convento, uma noviça logo percebe que o lugar guarda segredos obscuros. Eventos misteriosos a fazem enfrentar tanto a história sombria do convento quanto seus próprios dilemas. O filme, mergulhado em temas de fé e medo, segue a protagonista em sua busca pela verdade, desafiando a lógica. À medida que se aproxima das respostas, a trama se aprofunda em redenção e coragem, delineando a luta entre o bem e o mal. Com uma atmosfera intensa, o filme envolve o espectador em um enredo onde o sobrenatural e a realidade se fundem, provocando reflexões sobre os limites do possível.

O Conde (2023), Pablo Larraín Pablo Larrain / Netflix Numa realidade alternativa, um personagem histórico é recriado como uma entidade sombria habitando uma mansão gótica em ruínas, abordando poder, solidão e redenção. Esta trama desafia visões convencionais, entrelaçando o perturbador e o humanamente profundo. O protagonista, imortal, reflete sobre sua essência e ações passadas, enfrentando as consequências e buscando reconciliação para um futuro renovado. O filme contempla a natureza humana, a intrincada teia de escolhas e as sombras internas que todos possuímos.

E Depois? (2023), de Misan Harriman Divulgação / Netflix Em uma atmosfera melancólica de Londres, um homem atravessa um caminho de autoconhecimento e redenção após enfrentar uma grande perda. Imerso em uma metrópole aparentemente alheia à sua dor, ele procura sentido na desordem da cidade, descobrindo beleza em instantes surpreendentes. O filme mergulha nas nuances do luto, na solidão e na capacidade humana de persistir frente ao inevitável. Com uma abordagem poética, cada cena transborda em emoção e profundidade. Na sua busca, o homem encontra indivíduos que espelham fragmentos de sua própria experiência, conduzindo o espectador a uma reflexão sobre a efemeridade da existência e o poder da aceitação e da esperança, mesmo nas circunstâncias mais adversas.

Jon Batiste: American Symphony (2023), Matthew Heineman Divulgação / Netflix Este documentário explora a essência da criação artística, acompanhando o aclamado músico Jon Batiste na composição de uma sinfonia que reflete a vivência americana. Entrelaçado à sua jornada criativa, o filme revela a luta de Batiste e de sua parceira contra uma doença grave, construindo um relato sobre amor, perseverança e inspiração. O documentário celebra a criatividade, mostrando como é possível descobrir beleza e esperança até nos desafios mais árduos. Através de uma imersão no processo artístico de Batiste, o espectador explora a riqueza de sua música e a dedicação à sua arte. A relação entre Batiste e sua companheira acrescenta profundidade emocional à narrativa, ressaltando a importância do suporte e do afeto. O filme é um tributo à força transformadora da arte e à persistência do espírito humano em expressar e compartilhar o belo.

Maestro (2023), Bradley Cooper Jason McDonald / Netflix Este filme biográfico mergulha nas vidas de dois músicos excepcionais, cujo entusiasmo mútuo pela música os leva a formar uma parceria inigualável. Ao longo de várias décadas, eles enfrentam juntos altos e baixos, celebrando o amor, a inovação e a influência eterna de suas obras. O filme destaca o impacto revolucionário da música e a dedicação à excelência artística. A evolução da relação entre os dois, de colegas a almas gêmeas emocionais, forma o núcleo emocional da narrativa, explorando tanto os momentos de alegria quanto os desafios. A história proporciona um olhar autêntico sobre a realidade de uma vida entregue à arte, através de uma narrativa sensível e uma direção precisa, oferecendo uma experiência profunda que celebra o valor transcendental da arte.

Nyad (2023), de Elizabeth Chai Vasarhelyi e Jimmy Chin Liz Parkinson / Netflix Desafiando seu corpo e espírito, uma mulher de 60 anos se propõe a cruzar as perigosas águas entre Cuba e a Flórida. Além do imenso desafio do oceano, ela enfrenta suas próprias incertezas e medos. O filme celebra a resiliência humana e a força da vontade, evidenciando que superar limites é possível. A protagonista encara obstáculos físicos e psicológicos intensos, apoiada por uma equipe que a ajuda a enfrentar tempestades e correntezas, sob a ameaça constante da vida marinha. Esta obra capta a aventura humana em sua essência, explorando a busca por sentido e a realização pessoal diante da vastidão do mar, oferecendo uma narrativa inspiradora sobre coragem, companheirismo e a busca incessante pelo extraordinário.

Nimona (2023), Troy Quane e Nick Bruno Divulgação / Netflix Em um universo onde as linhas entre heróis e antagonistas se embalam, uma jovem com habilidades metamórficas alia-se a um cavaleiro falsamente incriminado. Ambos iniciam uma jornada para restaurar a honra dele e desmascarar um esquema que ameaça desestabilizar a harmonia entre as forças do bem e do mal. Esta animação é uma mistura vibrante de ação, risadas e emoções, abordando questões de identidade, aceitação e a essência do heroísmo. A relação entre os protagonistas é essencial para a trama, adicionando camadas de complexidade e sentimento a uma história repleta de cores. Enquanto enfrentam inimigos poderosos e situações imprevistas, eles aprendem o valor da amizade e a importância de ser verdadeiro consigo mesmo. Com uma animação espetacular e uma história envolvente, este filme é uma jornada inesquecível por um mundo mágico, reinventando a ideia de aventura para o público de todas as idades.

O Mundo Depois de Nós (2023), Sam Esmail JoJo Whilden / Netflix Um retiro tranquilo de fim de semana se transforma em terror quando uma família enfrenta a ameaça de um cataclismo mundial. Isolados, com poucas informações, eles precisam se orientar em um ambiente onde a confiança é tão vital quanto a própria sobrevivência. Este thriller psicológico examina a condição humana frente ao imprevisível, forçando os personagens a reavaliar seus princípios mais caros. A chegada de indivíduos que se dizem donos da residência, trazendo notícias perturbadoras sobre o caos global, eleva a tensão. O filme aprofunda-se em dilemas éticos e morais, destacando as intrincadas dinâmicas humanas em épocas de calamidade. Com uma trama cativante e atuações impactantes, promete prender a atenção do espectador, provocando reflexões sobre as repercussões de nossas decisões em situações de extrema dificuldade.

Rustin (2023), George C. Wolfe Parrish Lewis / Netflix Este biográfico destaca a trajetória de Rustin, uma figura central, porém muitas vezes ofuscada, na batalha pelos direitos civis. O filme mergulha na vida de Rustin, retratando sua dedicação incansável à justiça e igualdade e seu papel em eventos decisivos do movimento. Sua história é contada como um testemunho de bravura, sacrifício pessoal e dedicação à causa dos direitos humanos. Além de suas conquistas públicas, o filme também aborda os desafios pessoais de Rustin, incluindo a luta contra o preconceito. Com uma abordagem sensível, o filme oferece um olhar profundo sobre a vida de um indivíduo que perseverou com integridade e determinação, tornando-se uma homenagem a um herói cuja herança permanece vital na busca contínua por equidade e justiça.