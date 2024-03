O que assistir hoje na Netflix? 10 filmes novos que valem cada centésimo de segundo do seu tempo

Aftersun (2022), Charlotte Wells

Divulgação / Charades

No crepúsculo dos anos 90, Sophie, aos onze anos, desfrutava das férias ao lado de seu pai, Calum, em um pitoresco clube na costa da Turquia. Entre mergulhos refrescantes e partidas descontraídas de bilhar, pai e filha compartilhavam uma cumplicidade rara, com Calum se revelando em sua forma mais radiante na presença de Sophie. Para ela, a presença do pai tornava o mundo repleto de infinitas possibilidades. Nos momentos de solitude, Sophie se aventurava em amizades inéditas e vivenciava experiências enriquecedoras. Apesar da alegria palpável em suas interações, nuances de melancolia e enigmas sutis envolviam as atitudes de Calum. Duas décadas mais tarde, as lembranças desses dias adquirem novas camadas para Sophie, que se vê imersa na complexa tarefa de conciliar a imagem do pai amado com aspectos de sua personalidade até então desconhecidos.