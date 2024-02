Leve e fofinho, filme sobre milagre e redenção na Netflix é remédio para a alma

Há tempos que o cinema expressa sua fascinação por protagonistas atraentes, perdidos na vida noturna, bebendo abundantemente, vivendo intensamente, mas mantendo uma elegância natural, como se acreditassem que um milagre está sempre prestes a acontecer. Paco Arango conduz sua trama habilmente em “O Que de Verdade Importa”, preservando o mistério tanto quanto possível.

A história começa com um homem voltando para casa após um dia de trabalho, desencadeando um diálogo que prepara o terreno para a entrada do personagem central, Alec Bailey. Alec, um engenheiro eletrônico conformado com instalação de receptores de TV a cabo e consertos de rádios, encontra-se em situações desconfortáveis em casas de clientes com condutas duvidosas. Quando um contratempo ocorre, Alec é lançado à beira do precipício, perseguido por mafiosos do Leste Europeu. É nesse momento que o milagre acontece.

Alec, interpretado por Oliver Jackson-Cohen, recebe a oferta de quitar suas dívidas de quase noventa mil libras por um tio distante. Essa oferta aparentemente generosa desencadeia uma série de eventos que o leva a deixar Londres e mudar-se para Lunenburg, na Nova Escócia. A proposta do tio Raymond Heacock (interpretado por Jonathan Pryce) não parece tão desagradável, apesar de Alec ter que se adaptar a uma vida mais simples.

A trama se desenrola enquanto Arango explora o dom oculto de Alec para recuperar eletrodomésticos, conectando-o à sua mudança de vida. A amizade com Cecilia, a veterinária interpretada por Camilla Luddington, evolui para um romance, e a relação com Abigail, que enfrenta um câncer terminal, é comovente.

O diretor-roteirista Paco Arango, ao conduzir a trama, mescla a exploração do dom oculto de Alec para recuperar eletrodomésticos com a evolução de seus relacionamentos. A amizade com Cecilia, a veterinária interpretada por Camilla Luddington, gradualmente floresce em um romance apaixonado, enquanto a relação com Abigail, lutando contra um câncer terminal, se revela comovente.

No desfecho iminente, a mudança de vida de Alec, aceitando a generosa oferta do tio Raymond Heacock, interpretado por Jonathan Pryce, é apresentada como uma jornada de aceitação e redenção. Apesar de deixar Londres para viver em Lunenburg, na Nova Escócia, Alec abraça uma vida mais simples, habitando uma casa modesta e deslocando-se em uma caminhonete velha, mas funcional.

Assim, “O Que de Verdade Importa”, na Netflix, não apenas explora a transformação pessoal de Alec Bailey, mas também celebra a conexão humana, o poder do amor e a capacidade de superação em face das adversidades. A narrativa, marcada por reviravoltas e descobertas, proporciona uma experiência cinematográfica envolvente, honrando tanto as tradições do cinema quanto a essência do espírito humano.

Filme: O Que de Verdade Importa

Direção: Paco Arango

Ano: 2016

Gêneros: Drama/Romance

Nota: 8/10