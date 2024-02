Inspirado em poema de Tennessee Williams, romance na Netflix vai renovar suas esperanças e deixar seu coração quentinho

A cineasta dinamarquesa Lone Scherfig entrelaça quatro histórias de tipos melancólicos, cada um ferido por uma violência específica, mas conectados por movimentos sutis. Em “Um Inverno em Nova York”, que está na Netflix, Scherfig constrói um mosaico de dores e alívios que se transforma em uma substância única, levando o espectador a um mundo desconhecido, mas surpreendentemente familiar.

O tema das ligações cósmicas, um elo incorpóreo entre os seres humanos, abordado de maneira magnífica em filmes como “Um Lindo Dia na Vizinhança” (2019), de Marielle Heller, ou nas obras de Woody Allen e Truffaut, é explorado pela diretora através de uma lente de antropologia poética. Ela oferece soluções meio reducionistas, porém, não destituídas de razão, sem cair no delírio.

A primeira sequência pode enganar aqueles sem noções prévias do que se desenrolará nos próximos 114 minutos. Uma mulher dorme ao lado do marido, mas, de repente, ela se levanta, acorda os filhos e os três partem de carro sem destino aparente. Apesar da fotografia de Sebastian Blenkov usar tons frios e escuros com maestria, criando uma cena inundada por um azul-petróleo denso, o roteiro de Scherfig não deixa espaço para especulações sobre o que está acontecendo.

Clara, interpretada por Zoe Kazan, chega a Nova York com apenas sua determinação de vencer e a urgência de escapar do marido. A cidade se torna parte da atmosfera mágica, triturando aqueles que tentam desvendar seus mistérios, mas oferecendo a chance de se provar capaz desse feito.

Clara busca abrigo na choupana do sogro, Lars, interpretado por David Dencik, enfrentando desafios financeiros e o risco de ser denunciada. Enquanto isso, um grupo de apoio a portadores de transtornos emocionais é liderado por Alice, uma enfermeira interpretada por Andrea Riseborough. Os outros dois protagonistas, Marc e Jeff, orbitam em torno dessas reuniões. A diretora amarra essas quatro histórias, destacando também um elenco de coadjuvantes admirável, proporcionando momentos cômico-dramáticos que elevam o filme a uma categoria ainda mais soberba.

Jay Baruchel interpreta John Peter, o advogado de Clara, e Bill Nighy assume o papel de Timofey, o dono do Palácio de Inverno. Tahar Rahim vive um romance tocante com Clara, enquanto Caleb Landry Jones encarna Jeff, que permanece solitário. Nova York observa tudo, fria, mas atenta.

Filme: Um Inverno em Nova York

Direção: Lone Scherfig

Ano: 2019

Gêneros: Drama

Nota: 9/10