Indicado a 3 Globos de Ouro, filme que fez Johnny Depp e Angelina Jolie se odiarem está no Prime Video

Pessoas viajam pelas mais diferentes razões, e esses deslocamentos para lugares próximos ou que exigem dias que podem ser de um longo e gradual exercício de paciência ou de uma primeira fruição, emoldurada por cenários feéricos se desenhando na velocidade da pressa de cada um, apresentam-se muitas vezes como uma jornada de autoconhecimento e exorcismo de demônios que supúnhamos já afastados.

Florian Henckel von Donnersmarck demonstra um entendimento muito particular dos gozos, refinados e vulgares, e em “O Turista”, que está no Prime Video, faz com que o destino de duas almas livres e desconexas entre si achem-se uma à outra, com consequências inesperadas, em que o perigo assoma sem se fazer notar. A adaptação de Von Donnersmarck para “Anthony Zimmer – A Caçada” (2005), de Jérôme Salle — por seu turno inspirado em “Charada” (1963), o arrojado suspense de Stanley Donen (1924-2019) — destaca o absurdo das situações dispostas como se episódios de uma série curta, conferindo aos protagonistas o frescor do improviso. Entretanto, a fórmula usada pelo diretor esgota-se rápido, sobrando quase um filme inteiro para resolver.

É inegável o charme de Johnny Depp e Angelina Jolie, separados ou juntos, e Von Donnersmarck o sabe. Os roteiristas Christopher McQuarrie e Julian Fellowes fazem o melhor que podem com a farsa que se anuncia em torno de uma mulher excepcionalmente bonita e enigmática que se encanta por um professor de matemática de Wisconsin num café de Paris, fugindo da polícia.

Não se consegue apreciar “O Turista” sem se permitir envolver pela penumbra de nonsense, porém o texto dá a impressão de nunca bastar, e Depp e Jolie têm de ter sempre uma carta na manga para manter a história quente — um formidável deslize quando se verifica o currículo de McQuarrie, vencedor do Oscar de Melhor Roteiro Original por “Os Suspeitos” (1995), dirigido por Bryan Singer, e Fellowes, idem, por “Assassinato em Gosford Park” (2001), de Robert Altman (1925-2006). O diretor também conta com um Oscar para chamar de seu, com “A Vida dos Outros” (2006), que ganhou da Academia o prêmio de Melhor Filme Estrangeiro em 2007, o que torna as coisas ainda mais traumáticas.

O Frank Tupelo de Depp e Elise Clifton-Ward, o papel vivido com graça maldita por Jolie, emulam a contento o Peter Joshua de Cary Grant (1904-1986) e a Regina Lambert eternizada por Audrey Hepburn (1929-1993) no divertido longa de Donen, com a repetição de clichês manjadíssimos como a vamp metida em falcatruas que põem a elite da Scotland Yard em seu encalço, numa fuga nada empolgante da Cidade Luz para Veneza. Em suma, “O Turista” é uma história pela qual se torce, mas que teima em não funcionar. Todo mundo erra.

Filme: O Turista

Direção: Florian Henckel von Donnersmarck

Ano: 2010

Gêneros: Thriller/Ação

Nota: 8/10