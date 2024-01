6 comédias românticas encantadoras e adoráveis na Netflix

Sexo sem Compromisso (2011), de Ivan Reitman

Divulgação / Paramount Pictures

Dois amigos decidem embarcar em um relacionamento puramente físico, sem as complicações emocionais ou expectativas típicas de um romance tradicional. Confiando na sua capacidade de manter as coisas simples, eles estabelecem regras para evitar qualquer tipo de envolvimento emocional. No entanto, à medida que continuam seu arranjo casual, começam a perceber que manter o coração fora da equação é mais complicado do que esperavam. Este filme explora a dinâmica moderna dos relacionamentos e a ideia de que separar o físico do emocional pode não ser tão simples quanto parece. Com um equilíbrio de humor e momentos de sinceridade, a história desafia as convenções sobre amor e relacionamentos, enquanto leva o público em uma jornada divertida e por vezes comovente através das complicações do coração humano.