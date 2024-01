5 histórias de amor no Prive Video que farão você ficar em casa neste final de semana e aquecerão seu coração

A Casa do Lago (2006), de Alejandro Agresti

Divulgação / Warner Bros.

Este filme apresenta uma história de amor única, onde um arquiteto e uma médica se comunicam através de cartas, apesar de viverem em tempos diferentes. Eles trocam correspondências por meio de uma caixa de correio mágica de uma casa no lago, descobrindo que estão separados por dois anos no tempo. À medida que a correspondência evolui, eles se apaixonam e lutam para encontrar uma maneira de se encontrarem no mesmo tempo. O filme mistura romance com elementos de fantasia, explorando o poder do destino, as barreiras do tempo e a força do amor verdadeiro.