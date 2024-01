3 filmes novos na Netflix que vão te manter em casa no final de semana

Lift: Roubo nas Alturas (2024), F. Gary Gray

Stefano Cristiano Montesi / Netflix

Esta eletrizante aventura de ação e comédia segue um grupo de criminosos habilidosos em uma missão extraordinária e perigosa. Liderados por um carismático ladrão, eles são contratados para executar um roubo quase impossível: interceptar um carregamento de ouro avaliado em meio bilhão de dólares. O desafio se intensifica quando revelado o cenário do roubo — um avião em pleno voo, criando um palco de alta tensão e adrenalina. O filme mescla humor, suspense e cenas de ação de tirar o fôlego, enquanto desvenda as complexas relações entre os personagens, incluindo uma dinâmica intrigante entre o líder do grupo e sua ex-namorada, agora do outro lado da lei. O espectador é levado em uma montanha-russa emocional, onde cada virada na trama aumenta a tensão e a expectativa. O resultado é uma obra que mantém o público na beira do assento, combinando comédia inteligente com sequências de ação inovadoras e emocionantes.