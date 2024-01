Adorável e fofinho, filme que acaba de chegar à Netflix traz doces lições de amor e amizade

Direção de estreia de María Torres, “Conheça Tomás” é uma comédia modesta, que gira em torno de Leo (Leonardo Ortizgris) e Fernanda (Marcela Guirado), um casal improvável, mas apaixonado. Ela, uma moça responsável e aplicada, médica e independente. Ele, um músico imaturo e sonhador. Fernanda tem muitas responsabilidades. Além de se dedicar à sua profissão, ela arca sozinha com as despesas de casa e do casal, além de cuidar de seu irmão autista, Tomás (Hoze Meléndez). Leo promete à Fernanda que as coisas irão mudar. Ele irá engatar profissionalmente e se tornar um adulto mais maduro e responsável. Quando ela tem um compromisso importantíssimo: uma cirurgia de risco em um pequeno paciente assustado e indefeso, Leo fica responsável por tomar conta de Tomás. Mas, claro, as coisas não sairão tão bem quanto planejado.

Leo não tem muita conexão com Tomás e não sabe, sequer, como lidar com uma pessoa sob suas circunstâncias, mas ambos encontram em uma paixão em comum, seu elo. A música é fundamental para que Tomás se acalme. Ele sabe tocar algumas canções no acordeão, que está sempre preso ao seu pescoço, e é graças a ele, que Tomás pode se acalmar quando as crises de ansiedade batem forte. Mas Leo ainda não tem noção do tamanho de sua responsabilidade ao decidir assumir os cuidados de Tomás na ausência de Fernanda. Quando ele é convencido por seu colega de banda, Christopher (Alan Estrada), a tocar em um casamento que irá alavancar suas carreiras musicais, ele acaba levando Tomás para o evento, e as coisas não acabam muito bem por lá.

O filme aborda a delicadeza e o esforço do trabalho dos cuidadores de pessoas com autismo. É preciso estar emocionalmente pronto para encarar os desafios impostos pela missão. Ao mesmo tempo, a condição de Tomás não é tudo que ele pode oferecer. Há muito mais traços enriquecedores em sua personalidade do que Leo pode imaginar. Com o tempo, ele compreenderá como a convivência com esse jovem tão diferente dele, e misterioso, pode ser uma experiência agregadora e enriquecedora. Além disso, a música também é um elemento crucial neste filme e capaz de unir Leo e Tomás. É através desta arte que eles conseguem se comunicar, se entender.

A música, sem dúvidas, tem uma capacidade incrível e democrática de alcançar e penetrar almas diferentes e traduzir emoções, conectando pessoas, nos fazendo sentir compreendidos e incluídos no mundo. A música é uma terapêutica, seja introspectiva ou expressiva. Você pode pronunciar seus sentimentos por meio dela ou pode apenas ouvir e deixar com que a música te invada e lave sua alma. A música, assim como cinema, também pode ser provocativa e incômoda.

Em “Conheça Tomás”, aprendemos que ela também é uma cola que conecta pessoas. As emoções podem, nem sempre, serem fáceis de se expressar, mas a arte é capaz de torná-las minimamente comunicáveis. O filme de Maria Torres pode não ser a melhor produção sobre o tema do autismo e da música, mas é um relato ficcional libertador e doce.

Filme: Conheça Tomás

Direção: María Torres

Ano: 2019

Gênero: Drama/Comédia

Nota: 8/10