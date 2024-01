Com Angeline Jolie e Brad Pitt, filme que arrecadou meio bilhão de dólares nas bilheterias está na Netflix

Sob a direção de Doug Liman, à frente de filmes como “A Identidade Bourne” e “No Limite do Amanhã”, “Sr. e Sra. Smith” emergiu como uma produção de ação meticulosamente planejada para alcançar êxito nas bilheteiras em 2005. Os papéis principais, John e Jane Smith, interpretados por Brad Pitt e Angelina Jolie em sua estreia conjunta nas telonas, conduzem a trama. Durante uma entrevista, Liman compartilhou que sua experiência em dirigir “A Identidade Bourne” o levou a idealizar agentes secretos com glamour, enquanto “Sr. e Sra. Smith” proporcionou a perspectiva de que manter um casamento é que é a verdadeira proeza heroica.

A narrativa gira em torno de John e Jane, que, sem o conhecimento de seus cônjuges, trabalham para agências secretas. O enredo se desenrola quando são contratados para eliminar um ao outro, revelando suas verdadeiras identidades. Com cinco anos de casados, o casal, cujo encontro ocorreu em Bogotá, vive um relacionamento falido. Sob as aparências de uma vida extraordinariamente comum e suburbana, eles fingem trabalhar em atividades completamente diferentes da realidade.

O processo de produção de “Sr. e Sra. Smith” foi marcado por reescritas frequentes no roteiro, interrupções nas filmagens devido a conflitos de agenda dos atores, mudanças no elenco e um orçamento que não deu conta das despesas. Apesar dessas tribulações, o blockbuster, estrelado por duas das maiores celebridades da época, arrecadou quase 500 milhões de dólares nas bilheteiras globais, superando seu investimento de 120 milhões de dólares.

Antes da confirmação de Pitt e Jolie como protagonistas, Nicole Kidman havia sido originalmente escalada para o papel de Jane, mas abandonou o projeto, levando Pitt a reconsiderar sua participação. Outros nomes considerados incluíram Cate Blanchett e Eva Green para o papel de Jane, e Johnny Depp e Will Smith como possíveis substitutos de Pitt. Angelina Jolie confirmada no elenco foi o fator decisivo para a participação final de Brad Pitt. Os atores receberam um cachê de 20 milhões, cada, por seus papéis.

Apesar dos inúmeros clichês e da falta de profundidade do enredo, “Sr. e Sra. Smith” evitou tornar-se um fracasso oneroso, graças ao talento de Liman e sua extensa experiência no gênero. Apesar das interferências dos produtores em busca de comercialidade, Liman conseguiu imprimir sua marca no filme.

O longa-metragem oferece cenas de ação envolventes e um humor que alivia a tensão, proporcionando entretenimento e escapismo sem menosprezar a inteligência do espectador. Visualmente elegante e misterioso, o filme destaca a inegável química entre Jolie e Pitt, transmitindo sinceridade e sensualidade nas interações do casal em tela.

Filme: Sr. e Sra Smith

Direção: Doug Liman

Ano: 2004

Gênero: Ação / Romance

Nota: 8/10