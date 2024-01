A obra-prima incrível, com Jamie Foxx e Tommy Lee Jones, que você precisa descobrir agora no Prime Video!

Maggie Betts tem apenas quatro filmes no currículo e uma carreira de 10 anos, mas desde seu primeiro trabalho, “The Carrier”, seu talento ficou claro. No seu mais recente “O Próprio Funeral”, ela se inspira na história real de um dono de funerária do Mississipi, chamado Jeremiah O’Keefe (Tommy Lee Jones), que está à beira da falência e precisa da ajuda de Willie Gray (Jamie Foxx), um advogado glamouroso, para processar o CEO milionário de uma rede de funerárias, Ray Loewen (Bill Camp). Loewen está sabotando os negócios de Jeremiah para que suas casas funerárias percam o valor de mercado. Desta forma, ele poderá comprá-las a preço de banana e expandir sua marca.

Para a sorte de Jeremiah, ele contrata o jovem advogado Hal Dockins (Mamoudou Athie) para dar assistência na venda de seus negócios. É o rapaz que se dá conta de que há um golpe sendo tramado por Loewen para arruinar Jeremiah financeiramente. Então, Hal o incentiva a processar o magnata do mundo funerário e contratar Willie Gray para o caso. Willie é famoso por ser implacável, ousado e sempre faturar muito além do que seus clientes inicialmente pedem. Mas ele rejeita o caso de Jeremiah por dois motivos: o primeiro, a indenização que Jeremiah quer de Loewen é apenas de 6 milhões de dólares, um valor muito baixo para Willie. O segundo, é que Willie é um advogado negro e que só pega casos de pessoas negras.

No entanto, Hal consegue convencer Willie de mudar de ideia. Jamie Foxx está incrível neste papel cômico dentro de um filme dramático. A personalidade e carisma que doa para Willie é simplesmente a cereja do bolo de “O Próprio Funeral”. Quando Hal tenta convencê-lo de que Jeremiah merece ter um advogado como ele, porque combateu a Klu Klux Klan quando foi prefeito de Biloxi, Willie pergunta a Hal se Jeremiah é seu branco de estimação. Piadas ácidas e inteligentes se enveredam por toda a trama, que também traz diálogos incríveis e inteligentes.

Além do drama de Jeremiah, que precisa hipotecar a própria casa para pagar o processo contra Loewen e está por um fio da completa ruína, o humor também é um elemento crucial no desenvolvimento da história, ao lado da tensão que se desdobra durante as cenas de tribunal. Com uma cidade majoritariamente negra, o júri também é formado por uma maioria de afro-americanos. Loewen percebe a vantagem de Jeremiah sobre ele ao ter contratado Willie. Então, ele contrata Mame Downes (Jurnee Smollet), uma advogada também negra e igualmente brilhante, conhecida como “A Píton”, por aniquilar seus adversários durante a inquirição no tribunal.

Além da parceria improvável entre Jeremiah e Willie, a chegada de Mame Downes é uma surpresa de qualidade equivalente. Torcemos a cada cena de duelo de defesas em que ela surge, porque suas falas e questionamentos são incríveis.

O roteiro de Doug Wright, Maggie Betts e Jonathan Harr é interessante do início ao fim. Sem dúvida “O Próprio Funeral” é uma das mais surpreendentes obras que encontrei no streaming em 2024.

Filme: O Próprio Funeral

Direção: Maggie Betts

Ano: 2023

Gênero: Drama/Comédia

Nota: 10