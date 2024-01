5 filmes da Netflix cotados ao Oscar 2024

Em 2023, muitos filmes com alto padrão de qualidade foram lançados. A Netflix tem assumido ano após ano o protagonismo frente aos maiores estúdios cinematográficos de Hollywood. A história da plataforma de streaming é impressionante e tem revolucionado a forma de fazer cinema. Produções de alto reconhecimento na indústria tem surgido de lá. Com narrativas envolventes, performances impecáveis e direções magistrais, cinco estreias dos últimos meses se destacaram entre os candidatos do prêmio mais cobiçado da indústria cinematográfica.

Prepare-se para mergulhar nessa lista que traz as obras mais aplaudidas por críticos e que transcendeu as telas e prometem roubar espaço na gloriosa cerimônia ao Oscar 2024. Destaques para “A Sociedade da Neve”, de 2023, de J.A. Bayona; “Maestro”, de 2023, de Bradley Cooper; “May December”, de 2023, de Todd Haynes. Os títulos estão organizados de acordo com a ordem alfabética e não seguem critérios classificatórios.

A Sociedade da Neve (2023), J.A. Bayona Quim Vives / Netflix Em 1972, o Voo 571 da Força Aérea Uruguaia embarcou em uma jornada destinada ao caos nos céus dos Andes. Transportando uma equipe de rugby para o Chile, o destino reservou um terrível acidente, resultando em uma colisão catastrófica com uma geleira. O que se seguiu desafiou não apenas a resistência física, mas também a força interior dos sobreviventes. Dos 45 passageiros a bordo, apenas 29 emergiram do acidente nas montanhas, confrontados por uma paisagem inóspita e impiedosa. Agora, perdidos e isolados, esses sobreviventes se veem diante de uma dura realidade: lutar contra os elementos ou se entregar às circunstâncias. Forçados a adotar medidas extremas para garantir a sobrevivência, a história se desenrola como um épico de resistência, solidariedade e a resiliência humana em seu estado mais extremo.

Maestro (2023), Bradley Cooper Jason McDonald / Netflix Maestro contará a complexa história de amor de Leonard e Felicia, uma narrativa que se estende por mais de 30 anos. Tudo começa em 1946, quando se conheceram numa festa, desdobrando-se em dois noivados, um casamento de 25 anos e a chegada de três filhos: Jamie Bernstein, Alexander Bernstein e Nina Bernstein Simmons. Ao longo das décadas, suas vidas se entrelaçam em uma trama intricada de desafios, triunfos e descobertas pessoais, proporcionando aos espectadores uma visão intimista e envolvente de um relacionamento que transcende o tempo. O filme promete explorar não apenas as nuances da música, mas também os ritmos emocionais de uma história de amor que perdura, marcando a trajetória de uma família ligada por laços profundos e duradouros.

May December (2023), Todd Haynes Divulgação / Killer Films Vinte anos depois que seu notório romance tomou conta dos tabloides, Gracie Atherton-Yu e seu marido Joe, vinte e três anos mais novo que ela, se preparam para que seus gêmeos se formem no ensino médio. Quando a atriz de Hollywood Elizabeth Berry passa um tempo com a família para entender melhor Gracie, que ela interpretará em um filme, a dinâmica familiar se desfaz sob a pressão do olhar externo. Joe, nunca tendo processado o que aconteceu em sua juventude, começa a enfrentar a realidade da vida como um ninho vazio aos trinta e seis anos. E enquanto Elizabeth e Gracie se estudam, as semelhanças e diferenças entre as duas mulheres começam a diminuir e fluir.

Nyad (2023), Jimmy Chin e Elizabeth Chai Vasarhelyi Liz Parkinson / Netflix Uma ex-nadadora maratonista, agora jornalista, é acometida pela inquietude de um desafio há muito considerado impossível. Após trinta anos longe das competições, ela volta suas atenções para a travessia mais temida e reverenciada do mundo da natação: o trecho que separa Cuba da Flórida. Na iminência da terceira idade, Diana se lança em um processo de treinamento que testará não só sua resistência física, mas também sua determinação e espírito. Com uma equipe e uma amiga que acreditam no impensável, ela enfrenta o vasto oceano, seus perigos e seu próprio passado, enquanto busca completar a jornada sem a proteção tradicional contra os predadores das profundezas, uma meta que se mostra tão colossal quanto os próprios mares que busca conquistar.