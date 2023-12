4 estreias imperdíveis da semana na Netflix

Druk: Mais Uma Rodada (2021), Thomas Vinterberg

Martin, um indivíduo vibrante que explorava a vida com entusiasmo, vê-se aprisionado na monotonia ao se tornar um pai apático e professor desinteressado. Num encontro noturno com seus amigos Peter, Tommy e Nikolaj, surge a ideia de testar uma teoria peculiar: corpos humanos operam melhor com 0,05% de álcool na corrente sanguínea. Convencidos de que a bebida pode infundir felicidade e sucesso, decidem adotar o hábito diário de ingerir álcool. Esse pacto, que inicialmente parece promissor, desencadeia uma jornada única, redefinindo as trajetórias deles em busca da alegria e realizações. Nesse experimento etílico, descobrirão se a teoria se sustenta e se a felicidade pode ser encontrada no brinde diário.