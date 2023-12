Filme brutal e aterrorizante na Netflix vai te fazer dormir à noite com os olhos abertos

Não é exagero dizer que o Oriente abriga muitos dos rituais com que o homem se locupleta, e vêm da Ásia algumas das possíveis fórmulas para que se consiga, quem sabe, chegar ao ponto alto do existir, com mais serenidade, mais equilíbrio, pensando-se menos vulnerável aos tantos golpes do destino, até que se constata que para cada boa prática espiritual levantam-se mil demônios, prontos para nos engolir sem piedade.

Liao Shih-Han vale-se de alguns dos mais clássicos elementos do terror para levar a audiência por um passeio pelas histórias de criaturas de outros mundos que invadem este plano, e à medida que o faz, dá um jeito de vender suas impressões a respeito da crenças de Taiwan e Fujian, na China, e “Enforcados 3” segue a desbravar esse filão, apresentando, cena a cena, as imagens que inquietam, assustam, chocam e despertam o espectador para assuntos de urgência, com a sutileza característica. As tradições e os costumes daquele povo servem de pano de fundo à abordagem de velhas demandas sob novos pontos de vista.

Na terceira parte da franquia iniciada em 2018, Kuan-yu aprimora sua técnica no parkour, o conjunto de movimentos que incorpora os obstáculos de cada ambiente por meio de corridas, saltos e rodopios, tendo de vencer a maldição que o acompanha desde sempre. O roteiro de Ma Tzu-Ming e Chang Keng-Ming aprisiona o protagonista num dédalo de espectro e breu, sensação que recrudesce graças à fotografia de Ming Lee, que vai dotando o cenário de vermelhos e amarelos à medida que o anti-herói desperta do torpor hipnótico que o paralisa e acha em si a força para subjugar o inimigo que ele mesmo criou.

Liao faz menção a alguns diálogos dos dois primeiros longas a fim de deixar mais clara a relação tempestuosa do protagonista com a família, um tradicional clã de exorcistas, e o peso da morte em sua vida, desde a perda da mãe. A reação ao luto manifesta-se com o dom de também expurgar almas penadas que infestam gente sem defesa, e quanto mais o enredo adquire esse teor metafísico, mais Chang Ting-hu se mostra senhor do papel, enfrentando o pai tirano vivido por Bor-Jeng Chen e os novos inimigos que pairam muito acima de sua inocência.

A narrativa fica um tanto esvaziada de sentido ainda antes do terceiro ato, em que pese a afinação do elenco e a segurança do diretor quanto aos assuntos que se propõe a esquadrinhar, quais sejam, a cultura taiwanesa e sua relação com o sagrado e o profano, junto às acrobacias que o personagem de Chang executa de quando em quando. Além, por óbvio, da atmosfera incansavelmente sombria de costumes de gosto duvidoso.

Filme: Enforcados 3

Direção: Liao Shih-Han

Ano: 2023

Gêneros: Terror/Suspense

Nota: 7/10