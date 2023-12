Ganhador de 2 Oscars, um dos melhores filmes em 130 anos de história do cinema está na Netflix

Imagine dois jovens na casa dos 20 anos lançando suas carreiras em Hollywood com um filme que os daria duas estatuetas do Oscar e definiria seus destinos no cinema. “Gênio Indomável” assume a posição de 82º melhor filme da história na lista do IMDb, o site mais importante da atualidade sobre a sétima arte. Indicado a nove Oscars, o filme levou dois: por melhor ator coadjuvante para Robin Williams e melhor roteiro original para os gênios nos quais estamos falando, Ben Affleck e Matt Damon. Ganhador no Festival Internacional de Berlim, no Critics Choice Awards, No Chicago Film Critics Association e diversas outras premiações, sem dúvidas esse drama não passou despercebido. Até aquele ponto, não sabíamos quem era Ben Affleck e Matt Damon, mas, desde então, nunca mais os esquecemos.

Damon interpreta Will, um garoto pobre e problemático, em liberdade condicional, que trabalha como zelador em Harvard. Quando o professor Lambeau (Stellan Skarsgård) lança um desafio matemático para seus mais privilegiados alunos, que tiveram acesso à melhor educação na América, nenhum deles consegue resolver, mas o zelador, Will, soluciona o cálculo sem grandes complicações. Intrigado pela genialidade daquele jovem, ele oferece a oportunidade única de estudar na universidade, desde que ele faça terapia.

Will passa por alguns psiquiatras renomados e tira sarro de todos eles. Um verdadeiro rebelde com algumas causas, já que ele e seus amigos, entre eles Chuckie (Ben Affleck) experimentam uma vida de trabalho duro, sobrevivência nas ruas e lares desajustados. Nenhum desses grandes estudiosos da mente quer atender Will, até que Lambeau recruta Sean (Robbin Williams), um professor de uma universidade comunitária que perdeu a mulher para um câncer há dois anos e se afastou dos amigos. Ele é o único capaz de “crackear” a mente de Will. O jovem tem um enorme potencial, mas é autodestrutivo. Suas atitudes erráticas colocam todo seu talento a perder, mas com a ajuda de Sean, ele talvez encontre algum rumo. Além de tudo, Will tem uma memória fotográfica, que o ajuda a gravar informações coletadas em livros com grande facilidade, mas lhe falta inteligência emocional para saber o que fazer essa habilidade.

Will é arrogante e convencido, mas essa é apenas a casca dura externa na qual ele esconde seu verdadeiro eu. O conhecimento, como ensina Sean, não é aquele que se aprende através dos livros, mas aquele que se aprende com a vida. Você pode ser muito inteligente e impressionar as pessoas com isso por um tempo, mas é quem somos por dentro e as histórias que carregamos que realmente comovem as pessoas a longo prazo.

Com uma fotografia naturalista e bastante iluminada, os tons alaranjados reforçam o tom dramático e emocional da história. Ben Affleck e seu irmão, Casey, foram criados em Boston. Já Damon nasceu perto, em Cambridge. O enredo se passa em Boston, onde os dois roteiristas conhecem com a palma de suas mãos. A fotografia e o enredo buscam também explorar a paisagem urbana e as nuances da cidade.

Com diálogos impressionantes, muitos improvisos e talentos indescritíveis de atuação, o filme impressiona do início ao fim e traz reflexões muito importantes e que nos atingem como um soco no estômago.

Filme: Gênio Indomável

Direção: Gus Van Sant

Ano: 1997

Gênero: Drama

Nota: 10