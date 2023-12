Charmoso e revigorante, romance que acaba de chegar na Netflix é o programa perfeito para o fim de semana

Há algo de muito romântico em vinhedos. A bebida remete à sensualidade e intimidade, já que sempre pensamos nela como algo para se degustar em uma noite romântica ou com amigos próximos, acompanhada de queijos, chocolates ou carnes especiais. “Entre Amores e Vinhos” é um romance que, embora se passe na semana que antecede o Natal, quase não tem atmosfera natalina. O enredo não gira em torno das festas e a decoração não é parte da estética do longa-metragem. Talvez por isso se diferencie e até supere algumas das produções da época, proporcionando um delicioso passatempo, que apesar dos clichês e da previsibilidade, não é tão repetitivo.

O romance envolve Carter Baldwyn (Josh Swickard) e Valentina Espinoza (Sol Rodriguez), duas pessoas completamente diferentes, cujos caminhos se cruzam por interesses opostos. Carter é filho da CEO de uma marca de vinhos ruins e baratos, mas muito grande. Ela deseja comprar um vinhedo na cidade fictícia de Los Santos, na Califórnia, chamado Huckabee Vineyard. Carter é um playboy irresponsável, que acabou de abandonar a noiva no altar, que teve de passar a lua de mel sozinha e de coração partido. Sem assumir responsabilidade afetiva sobre isso, ele encara tudo como uma brincadeira. Para ganhar a credibilidade de sua mãe, que está desapontada com seu comportamento, ele garante que a ajudará a comprar a Huckabee Vineyard. Então, ele vai até Los Santos como espião para sondar sobre a venda da propriedade.

Durante uma visita ao vinhedo, ele conhece Valentina, que é a corretora responsável pela venda do local. Para permanecer camuflado, ele diz que é um carpinteiro que pretende se mudar para a cidade. Então, ela faz uma proposta: ele fica em sua casa de hóspedes de graça, desde que faça uma reforma no lugar. A oportunidade é perfeita para que Carter mantenha seu disfarce.

Durante seu tempo na cidade, ele descobre que os moradores odeiam o vinhedo Baldwyn, porque é uma ofensa aos vinhos de qualidade. Ainda, que eles estão se unindo para fazer um lance em conjunto pela Huckabee Vineyard, com intuito de manter a empresa da família de Carter longe dali. Conforme ele faz amizade com os locais e compreende as motivações deles, se torna cada vez mais simpático daquela comunidade unida e perseverante.

Além disso, ele também se aproxima de Valentina e seus filhos, Santiago (Carlos Solórzano) e Fernando (Julian Rangel), dois garotos que amam andar de skate. Valentina é viúva e se fechou para novas experiências românticas por causa de seus filhos. Mas a chegada de Carter mobilizou toda a família, já que ele se aproximou bastante dos dois meninos também.

Conforme seu vínculo com todos se torna mais forte, mas ele tenta afastar de sua mãe o intuito e a ambição de comprar Huckabee Vineyard, mas ele poderá não ser capaz de freá-la. Aos poucos, conviver com aquele grupo de pessoas simples e leais também muda seu comportamento egoísta e infantil. Carter se sente responsável pelas ações das empresas Baldwyn e sobre os prejuízos que elas provocam sobre toda a Los Santos. A experiência será catalizadora, não apenas para ensiná-lo lições de amor, mas também de ética e caráter. Nesses pontos, “Entre Amores e Vinhos” é mais interessante e aprofundado que outros filmes natalinos. No entanto, não para dizer que é uma obra de arte. Dirigido por Alex Ranarivelo e escrito por Cecilia Franco e David Zanardi, o romance tem pontos revigorantes e é mais côncavo que outros da mesma safra, mas não deixa de ser apenas um comfort movie.

Filme: Entre Amores e Vinhos

Direção: Alex Ranarivelo

Ano: 2023

Gênero: Romance

Nota: 8/10