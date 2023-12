Divertido e levinho, filme na Netflix vai te fazer querer largar os planos e ficar no sofá curtindo preguiça

Quantos de nós não somos cheios de talento e potencial, mas nos falta autoconfiança e fé em nós mesmos para alcançar nossos sonhos? “Like Mike” é a fábula perfeita. Dirigido por John Schultz e escrito por Michael Elliot em parceria com Jordan Moffet, a comédia familiar com cara de sessão da tarde narra a história de um grupo de meninos órfãos que encontra um par de tênis mágico, que teria pertencido a ninguém menos que Michael Jordan.

Calvin (Shad Moss) é um menino de 13 anos que mora em um orfanato e sonha em encontrar uma família. No entanto, como diria o valentão do lugar, Ox (Jesse Plemons), os pais estão em busca dos “filhotinhos”, as crianças mais jovens. Aos 13, eles estão fora do radar dos interessados. Os melhores amigos de Calvin são os leais Murph (Jonathan Lipnicki) e Reg (Brenda Song) e uma de suas atividades favoritas é jogar basquete, inspirados pelo astro do esporte, Michael Jordan.

Quando algumas caixas com roupas e calçados usados chegam no orfanato, Calvin se depara com um par de tênis Nike e é informado de que os calçados teriam pertencido a uma celebridade do basquete quando criança. Quando ele checa o interior do sapato, se depara com as iniciais MJ pintados com caneta na língua do tênis. Ele os experimenta e os sapatos parecem ter sido feitos sob medida para ele. Mas logo o valentão Ox e seu amigo Marlon (Julius Charles Ritter) dão um jeito de se livrar do par de tênis arremessando-o e o enrolando em um fio de eletricidade. A traquinagem é meramente para provocar Calvin, já que Ox não suporta ver o garoto e seus amigos felizes.

Durante a madrugada, uma tempestade começa a cair e Calvin decide que precisa resgatar os sapatos, antes que estraguem pegando todo tipo de intempérie climática. Acompanhado de Murph e Reg, ele escala uma árvore e se pendura nos tênis. Uma descarga elétrica cai sobre ele e os sapatos e algo especial acontece. Quando ele calça os tênis, ganha as mesmas habilidades de Jordan para o jogo.

Um dia, nas ruas, Calvin conhece o figurão da NBA Frank Bernard (Eugene Levy), que o dá ingressos para uma partida de basquete. Calvin vai acompanhado de seus amigos e ainda leva Ox e Marlon juntos. Não demora para que seu talento no basquete, quando usa o par de tênis, seja descoberto. Contra todas as probabilidades, Calvin, aos 13 anos, se torna o jogador mais jovem da NBA e logo se transforma em uma celebridade.

Mas seu sucesso vira alimento para a inveja de seus inimigos. Enquanto Ox planeja formas de se livrar do tênis e desmascarar Calvin, Stan Bittleman (Crispin Glover), diretor do orfanato e tutor no contrato com a NBA de Calvin, se beneficia da situação. Durante a aventura pelo mundo das celebridades do basquete e vendo sua vida virar do avesso, o garoto descobre seu valor, as verdadeiras amizades e, sobretudo, que seu talento não depende de um objeto, mas de si mesmo.

“Like Mike” é um comfort movie, divertido e dinâmico, cheio de rostos conhecidos e que, com certeza, conseguirá, com êxito, exercer seu papel de entretenimento. Levinho e sem se levar muito à sério, o filme é uma comédia açucarada que serve para toda a família.

Filme: Like Mike

Direção: John Schultz

Ano: 2002

Gênero: Comédia/Família/Fantasia

Nota: 8/10