Cheio de plot twists, filme de mistério e suspense na Netflix é uma pequena obra-prima

No universo do cinema, encontramos trabalhos que desafiam rótulos convencionais, assumindo papéis inesperados em sua narrativa e execução. “O Caso Collini”, dirigido pelo talentoso Marco Kreuzpaintner, é um desses filmes que ultrapassa as fronteiras de um gênero específico, trazendo uma abordagem inovadora e profunda à tradicional trama de tribunal.

A película, baseada no romance de Ferdinand von Schirach, revela uma mestria na combinação de diversos gêneros cinematográficos. Ao longo do filme, somos conduzidos por uma série de reviravoltas, cada uma contribuindo para a construção de uma história que desafia as expectativas, mantendo-se fiel à sua própria lógica e ritmo.

Kreuzpaintner faz uma escolha artística significativa ao preservar o distanciamento emocional entre as personagens, algo que poderia ser interpretado como uma característica da sensibilidade alemã. Essa abordagem resulta em atuações sóbrias e contidas, que podem não agradar a todos, mas que servem perfeitamente ao clima tenso e introspectivo da obra.

O filme também se aventura por territórios do melodrama, especialmente na segunda metade da narrativa, quando o foco se volta para o julgamento. É aqui que conhecemos os personagens centrais: Caspar Leinen, um jovem advogado interpretado por Elyas M’Barek, e Fabrizio Collini, um idoso sem antecedentes criminais vivido por Franco Nero. A relação complexa e emocionalmente carregada entre Leinen e a família da vítima adiciona camadas de profundidade e moralidade ao enredo, especialmente quando segredos obscuros do passado vêm à tona.

Kreuzpaintner consegue manter o equilíbrio entre o drama pessoal e a tensão do tribunal, evitando o uso excessivo de flashbacks e mantendo o foco na narrativa presente. Este aspecto é essencial para diferenciar “O Caso Collini” de outros filmes de tribunal, como “As Duas Faces de um Crime” e “Os 7 de Chicago”, que, embora excelentes em seus próprios termos, seguem uma abordagem mais convencional.

O diretor também faz um uso inteligente do protagonista, Elyas M’Barek, como um narrador atípico, cuja presença sinaliza mudanças significativas na trama. Essa técnica narrativa confere ao filme uma sensação de imprevisibilidade e originalidade.

Ao final, “O Caso Collini” se estabelece não apenas como uma peça de entretenimento, mas como um comentário social e histórico significativo. Kreuzpaintner oferece ao público uma obra que, além de sua qualidade cinematográfica, serve como um lembrete crucial da luta contínua contra a injustiça e a barbárie, temas eternamente relevantes.

“O Caso Collini” é um exemplo notável de como o cinema pode transcender as expectativas, combinando gêneros de maneira inovadora para criar uma experiência única e reflexiva. É uma obra que desafia, educa e entretém, tudo ao mesmo tempo, demonstrando a versatilidade e o poder do cinema enquanto arte e veículo de mensagens importantes.

Filme: O Caso Collini

Direção: Marco Kreuzpaintner

Ano: 2020

Gêneros: Drama/Mistério

Nota: 9/10