Inspirado por clássico de Luis Buñuel, thriller psicológico que acaba de chegar na Netflix vai te deixar perturbado

Antes de Ari Aster chegar trazendo todas as suas obras-de-arte bizarras e perturbadoras, M. Night Shyamalan pavimentou o caminho. Indicado a dois Oscars, de melhor direção e melhor roteiro por “O Sexto Sentido”, lançado em 1999, Shyamalan coleciona clássicos do suspense psicológico e criou um estilo bastante único de contar histórias assustadoras. “Tempo” é um filme do cineasta lançado em 2021 e uma adaptação da graphic novel de Pierre-Oscar Lévy, com ilustrações de Frederik Peeters, e intitulado “Sandcastle”. O suspense também teve como inspiração o filme “O Anjo Exterminador”, do surrealista Luis Buñuel, lançado em 1962, sobre um grupo de pessoas que fica preso em um coquetel e se sente impossibilitado de sair.

O enredo gira primordialmente em torno da família Capa, formada pelos pais Guy (Gael García Bernal) e Prisca (Vicky Krieps) e os filhos crianças, Maddox (Alexa Swinton) e Trent (Nolan River). Com o casamento chegando ao fim, o casal decide levar os filhos para suas últimas férias juntos. Quando o gerente do hotel (Gustaf Hammarsten) oferece um dia especial em uma ilha secreta com outros poucos hóspedes, eles aceitam, afinal, será uma ótima memória para todos.

No começo do passeio, tudo parece perfeito. A visão da ilha é paradisíaca. Além dos Capa, também estão o médico Charles (Rufus Sewell), sua mãe (Kathleen Chalfant), a esposa Chrystal (Abbey Lee) e sua filha, Kara, que é apenas uma criancinha. Também o rapper Mid-Sized Sedan (Aaron Pierre), e o casal Jarin (Ken Leung) e Patricia (Nikki Amuka-Bird). Mas logo as coisas ficam sombrias e um corpo de uma turista aparece na praia. O nariz de Mid-Sized Sedan não para de sangrar e eles não conseguem sinal de internet para pedir que o hotel os busque de volta. Algo parece terrivelmente errado e as pessoas começam a passar mal e a demonstrar algumas alterações físicas.

Ao longo do dia, percebem que as crianças estão crescendo rapidamente e as doenças estão se desenvolvendo de forma célere e perigosa. Quando tentam deixar a ilha, sentem uma pressão craniana terrível e logo compreendem que foram deixados no lugar de maneira proposital. Com os cálculos feitos, eles percebem que envelhecem um ano a cada 30 minutos. Conforme o dia passa, percebem que seu tempo de vida é bastante limitado.

Quando pensamos que temos tempo, vemos a vida e as situações sob uma perspectiva completamente diferente de quando o tempo parece limitado. Shyamalan nos faz refletir exatamente sobre isso. Como muitas de nossas preocupações parecem inúteis quando chegamos ao final da vida ou quando chegamos ao final do tempo que temos ao lado das pessoas que amamos. Também explora nossas ansiedades em relação ao envelhecimento e sobre como é ver nossa própria família envelhecer e definhar.

Quem conhece Shyamalan sabe que seu ponto não é dar sustos nos espectadores, mas trazer resoluções sombrias e assustadoras que vão nos deixar acordados à noite, atormentados por nossos próprios pensamentos. “Tempo” não parece atingir seu potencial completo, mas é um trabalho meticuloso de Shyamalan, que exigiu uma escolha cuidadosa do elenco, principalmente porque as crianças crescem rápido demais, e também para que as cenas se encaixassem para parecer que foram filmadas no decorrer de apenas um dia. Não foi fácil encontrar a luz exata que não desse grandes alterações nas filmagens anteriores e isso, com certeza, foi trabalhoso para Shyamalan e sua equipe.

Filme: Tempo

Direção: M. Night Shyamalan

Ano: 2021

Gênero: Suspense/Drama

Nota: 8/10