Comparado com ‘Alien, O Oitavo Passageiro’, suspense com Kristen Stewart acaba de chegar à Netflix

Dirigido por William Eubank e escrito por Brian Duffield e Adam Cozad, “Ameaça Profunda” é um terror de ficção científica que se passa no fundo do oceano quando um grupo de pesquisadores aquáticos têm sua estação danificada por um terremoto. Os primeiros minutos já começam com caos, em uma fotografia de Bojan Bazelli acinzentada e saturada na frieza de uma lataria industrial prestes a ser invadida por água por todos os lados. A heroína é uma engenheira mecânica vivida por Kristen Stewart e chamada Norah Price.

Com uma receita similar à de “Alien, O Oitavo Passageiro”, “Ameaça Profunda”, que teve orçamento de R$80 milhões e três anos para ser finalizado, teve verba e tempo suficiente para entregar um material de primeiríssima qualidade. No entanto, não correspondeu às expectativas. Apesar de massacrado por críticos, o filme tem lá suas qualidades.

Os motivos do colapso na estação Kepler são inicialmente desconhecidos, mas logo que criaturas misteriosas e assassinas começam a aparecer na tela a gente entende que não se trata de problemas técnicos ou catástrofes naturais. Há um inimigo em busca de presas que pareçam fáceis o suficiente e aquele grupo isolado do resto da humanidade é perfeito para um jantar.

Com uma trilha sonora eruptiva e efeitos sonoros que trazem agudos e graves aumentando a tensão, fazem queimar cada vez mais o pavio, nos levando a uma iminente catástrofe. O fato de se passar debaixo da água aumenta a sensação de claustrofobia e opressão, um mérito do designer de produção Stefan Dechant.

Não há diálogos inteligentes e um enredo intricado. Basicamente, os tripulantes precisam sobreviver, mas uma série de situações pioram ainda mais suas chances debaixo d’água.

As filmagens ocorreram em tanques de água e ambientes subaquáticos simulados, realçando o realismo das cenas. Kristen Stewart, Vincent Cassel e os demais membros do elenco foram submetidos a um treinamento especializado para realizar as cenas submersas. Eles tiveram que aprender a usar equipamentos de mergulho e a trabalhar em condições de pressão.

Embora tenha uma proposta ambiciosa, um elenco talentoso, uma estética belíssima e seja alimentado com ótimas referências, “Ameaça Profunda” falha em convencer o público e a minha aposta é de que os personagens não são bem desenvolvidos o suficiente para nos manter interessados. Nem mesmo a criatura vilã da história é atraente ou intrigante o bastante. O filme não é ruim. Tem uma dinâmica boa, um visual agradável e muitas outras qualidades, mas ainda falta algo de poderoso e substancial.

Para o azar de Kristen Stewart, seus papeis mais sérios em filmes potencialmente relevantes não tem saído como esperado. Depois da saga “Crepúsculo”, não houve nenhum grande sucesso comercial. Já “Spencer”, de Pablo Larraín, demonstrou um amadurecimento de sua atuação e a levou a disputar o Oscar de melhor atriz. Mas, até agora, apenas este papel a destacou ao longo dos últimos 10 anos.

Filme: Ameaça Profunda

Direção: William Eubank

Ano: 2020

Gênero: Terror/Ficção Científica

Nota: 8/10