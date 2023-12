Comédia romântica leve e bobinha, na Netflix, vai te reconfortar como um cobertor no inverno

“Um Espetáculo de Natal” é dirigido por Ernie Barbarash e escrito pelo trio Joel Canfield, Lisa Canfield e Steve Gottfried. O filme familiar e natalino gira em torno de Chloe Bose (Jessica Lowndes), uma atriz e cantora que trabalha em uma loja de presentes enquanto pula de teste em teste em busca de um papel representativo na Broadway. Morando em Nova York há cinco, ela só conseguiu papel menores. Apesar de seu notável talento, ela não parece preencher os requisitos das personagens principais das peças. Enquanto isso, no trabalho, precisa suportar sua chefe implicante.

Sempre que Chloe está arrumando as coisas na loja e mergulhada em seus próprios pensamentos, ela começa a cantar sem nem mesmo se dar conta. Quando ouvem sua voz, os clientes ficam encantados, mas isso não é o suficiente para agradar sua chefe. Um dia, a caminho do trabalho, ela tropeça em Jason (Paul Greene), mas metade do seu rosto está coberto por cachecol. Então, quando eles se reencontram na loja, ele dificilmente a reconhece. Mas após se apresentarem, Jason conta que tem uma filha e que é compositor profissional de jingles.

Os dois são abordados por Cora (Gladys Knight), proprietária da loja onde Chloe trabalha, que os convida para uma reunião. No encontra, ela convida os dois para fazerem parte de um espetáculo de Natal. Eles aceitam a proposta e começam a compor e ensaiar para o evento que irá salvar a magia do Natal. Enquanto gastam muito tempo juntos durante a preparação, um romance começa a surgir entre Chloe e Jason, mas ela está decidida a retornar para Detroit caso nenhum trabalho apareça até a virada do ano. Já ele, tem medo de ele e sua filha se apegarem demais à Chloe e ela acabar indo embora, magoando ambos. Mas, conforme, a data do espetáculo se aproxima, a sorte da atriz começa a mudar.

“Um Espetáculo de Natal” é construído em cima de todos os clichês possíveis. Sua previsibilidade é nítida. Não há nada que o separe, diferencia ou o destaque dos demais filmes de final de ano, o que o torna extremamente esquecível. Mas tudo bem, sua intenção é trazer conforto e leveza para os espectadores e nisso ele é bem-sucedido. Há uma uniformidade nas emoções dos personagens que traz para os espectadores a segurança de que nada de ruim vai acontecer. O filme não terá um final triste.

Se falta originalidade, desafio, inovação, sobra alegria, carisma e otimismo. Mas é bem isso que as pessoas estão procurando em um filme de Natal, não é mesmo? Paul Greene é conhecido por seus comfort movies e sitcoms. Jessica Lowndes, embora não seja tão das antigas quanto seu companheiro de tela, também já tem uma vasta experiência em produções sessão da tarde. À propósito, o talento da atriz para o canto cumpre as expectativas.

Para quem gosta de música, é uma vantagem a mais, já que se trata de um musical. A decoração, a neve em Nova York e o romance reforçam o clima natalino, ajudando os espectadores a adentrarem à magia da época do ano. Um filme bobinho, levinho e divertido, “Um Espetáculo de Natal” é eficiente, mas não é nada demais.

Filme: Um Espetáculo de Natal

Direção: Ernie Barbarash

Ano: 2022

Gênero: Comédia/Romance

Nota: 7/10