Filme da Netflix é um dos suspenses mais surpreendentes e perturbadores da história do cinema

Em meio à brutalidade do mar e à solidão imposta pela natureza, “O Mistério do Farol” apresenta uma narrativa que flerta com o abismo da condição humana. A trama, ambientada na virada do século 20, segue três faroleiros designados para uma ilha escocesa, cujas vidas são tão enigmáticas quanto o desaparecimento que estão prestes a protagonizar.

Esse cenário serve como pano de fundo para uma investigação mais ampla sobre as escolhas que fazemos quando confrontados com o isolamento e as incertezas da vida.

Kristoffer Nyholm, conhecido por seu olhar agudo sobre os labirintos da mente humana, conduz este filme com uma mão segura, orquestrando uma atmosfera que é tanto claustrofóbica quanto expansiva. O diretor dinamarquês, trabalhando ao lado de um trio de atores britânicos, consegue conjurar um suspense palpável.

Gerard Butler, Peter Mullan e Connor Swindells entregam atuações que enraízam a história em emoções críveis, fornecendo uma janela para a alma de homens confrontados com o imponderável.

A tensão psicológica se constrói à medida que elementos estranhos — um cadáver, um baú e destroços de um barco — se entrelaçam com o cotidiano dos faroleiros, desencadeando uma cadeia de eventos que coloca em dúvida a sanidade de cada personagem. Este é um filme que se deleita nos detalhes, oferecendo uma trama que é ao mesmo tempo um thriller psicológico e um estudo de caráter, onde a realidade é tão ondulante quanto as ondas que castigam o farol. E enquanto a história se desenrola, o espectador é convidado a mergulhar nas profundezas do que significa ser humano diante do desconhecido.

Filme: O Mistério do Farol

Direção: Kristoffer Nyholm

Ano: 2018

Gênero: Thriller psicológico

Nota: 9/10