Deliciosa comédia romântica na Netflix é como pequenas férias para o coração

Comédia romântica ambientada em New Hempshire, “Ajudante de Natal” é mais um filme familiar para assistir durante o mês de dezembro e ir aquecendo para a mais amada celebração do ano em todo o mundo. Dirigido por T.W. Peacocke, o longa-metragem gira em torno do romance entre Molly (Merritt Patterson) e Carson (Daniel Lissing), após eles se conhecerem de forma inusitada durante a apresentação de um buffet para a exigente presidente de uma fundação familiar, que está organizado o maior evento anual da cidade.

No enredo escrito por Cara J. Russell, Molly é uma empresária, dona de uma pequena e charmosa confeitaria que passa por dificuldades financeiras. Ela se candidata para servir o buffet de uma gala beneficente anual de Natal, promovida por uma importante fundação familiar da cidade. O evento seria uma importante vitrine para seu negócio, e ser escolhida para fazer a comida da festa seria propulsor para a carreira de Molly. O problema é que Jean (Rosemary Dunsmore), a presidente da fundação, é uma mulher muito rigorosa e perfeccionista. Agradá-la, com certeza, não é uma tarefa fácil.

Durante uma apresentação de pratos para Jean, Molly confunde Carson, sobrinho de Jean, com o sous chef quando ele entra na cozinha para pegar algo. Ao invés de desfazer o engano, Carson finge ser o auxiliar e começa a desempenhar tarefas na cozinha. Enquanto cozinham, Molly expressa seu nervosismo em relação à concorrência do serviço e revela o que pensa sobre a personalidade de Jean. Quando o verdadeiro sous chef chega na cozinha e a identidade de Carson é revelada, Molly, além de constrangida, tem a certeza de que não será escolhida para servir o buffet.

Carson, por sua vez, é um renomado fotógrafo de eventos, que está de passagem pela cidade para participar do jantar de gala a pedido da tia. Ao conhecer Molly, ele se sente imediatamente atraído por sua dedicação e talento. É graças a ele que sua empresa acaba escolhida para servir o importante evento.

Enquanto desenvolvem o cardápio da festa e testam receitas, entre elas a de um doce da infância de Jean que Molly pretende descobrir os ingredientes para reproduzir, a chef se aproxima de Carson e eles se sentem cada vez mais apaixonados. No entanto, a agente estrita do fotógrafo o fará partir logo após o evento de Natal.

Embora T.W. Peacocke tenha conseguido trazer toda a reluzente e deliciosa atmosfera natalina para essa obra de final de ano, e as atuações de Patterson e Lissing não sejam especialmente desagradáveis, parece faltar uma química entre os dois atores, o que torna o romance não muito convincente e apaixonado para o público. Infelizmente, isso deixa o filme pouco envolvente. Eles parecem mais colaborativos do que engajados em seus personagens e histórias.

Mas isso não tira o mérito do filme de divertir e entreter e de tornar o momento do público relaxante e agradável. A atuação mais magnética e interessante, por sua vez, é de Rosemary Dunsmore, que interpreta Jean. Ela tem um desenvolvimento de personagem bastante atraente, que merecia até um pouco mais de aprofundamento e tempo de tela. Em suma, “Ajudante de Natal” é satisfatório.

Filme: Ajudante de Natal

Direção: T.W. Peacocke

Ano: 2022

Gênero: Comédia/Romance

Nota: 7/10