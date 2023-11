Último dia para assistir no Netflix ao melhor filme de Mark Wahlberg

“Atirador”, destacando-se no cenário cinematográfico, nos apresenta a complexa trajetória de Bob Lee Swagger, um fuzileiro naval cuja existência é marcada por decisões críticas e consequências duradouras. Neste ambiente repleto de tensão e incerteza, Antoine Fuqua, na direção, e Jonathan Lemkin, no roteiro, tecem juntos uma trama cheia de reviravoltas e distante dos padrões típicos do gênero. O coração da narrativa bate no ritmo de um anti-herói cuja vida é esculpida por escolhas desafiadoras e momentos de introspecção aguda.

Mark Wahlberg, ao incorporar Swagger, entrega uma performance que capta com precisão a dualidade de um homem dividido entre instintos primitivos e uma sensibilidade oculta. Esta complexidade se desenrola diante dos nossos olhos, revelando um personagem multidimensional que Wahlberg habilmente transforma em algo tangível e profundamente humano.

A cinematografia de Peter Menzies Jr. é um espetáculo à parte, alternando entre a aspereza das batalhas e a tranquilidade da natureza, proporcionando um respiro visual no tenso roteiro de Lemkin. Esta adaptação do livro “Point of Impact”, de Stephen Hunter, é um estudo cuidadoso de como homenagear o gênero sem cair na armadilha dos clichês. A história de Swagger, inspirada na figura real de Carlos Norman Hathcock II, um atirador de elite lendário, é habilmente entrelaçada com a ficção, criando uma tapeçaria rica em detalhes e nuances.

Fuqua, com sua proeminente habilidade em narrativas de guerra, apresenta um Swagger transformado pelas cicatrizes da batalha, explorando os dilemas éticos e morais que o atormentam. O enredo se desdobra em uma trama de conspiração e intriga política, com um atentado contra o presidente dos EUA e um arcebispo etíope no centro da tempestade.

Danny Glover, como Isaac Johnson, é o contraponto perfeito para Swagger. Ele interpreta um antagonista que, sob uma calma aparente, esconde motivações nefastas. Fuqua, com mestria, revela essa dualidade de maneira gradual, adicionando uma camada de suspense e imprevisibilidade ao filme.

“Atirador” vai além de ser um mero filme de ação, engajando o público em uma reflexão sobre lealdade, traição e as complexidades morais em tempos de guerra. Com uma direção assertiva, um roteiro perspicaz e atuações que capturam a essência dos personagens, o filme convida o espectador a explorar o impacto humano dos conflitos, destacando as marcas invisíveis deixadas por eles.

Filme: Atirador

Direção: Antoine Fuqua

Ano: 2007

Gênero: Ação

Nota: 8/10