6 filmes imperdíveis que estreiam nesta semana na Netflix

Nosso Amigo Extraordinário (2023), Marc Turtletaub

Divulgação / Big Beach Films

Milton é um habitante tranquilo do oeste da Pensilvânia que tem sua rotina interrompida quando um OVNI e seu passageiro extraterrestre pousam em seu quintal. Rapidamente, ele estabelece uma relação única com o alienígena, carinhosamente chamado de Jules. A trama ganha complexidade quando dois vizinhos descobrem a presença do visitante, desencadeando a intervenção do governo. O enredo se desdobra em uma jornada envolvente, repleta de humor e inventividade, enquanto os três vizinhos enfrentam desafios inesperados. À medida que a narrativa se desenvolve, eles encontram significado e conexão em suas vidas, graças a essa amizade improvável que transcende as fronteiras terrestres.