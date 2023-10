Imperdível: novo suspense da Netflix vale cada segundo do seu tempo

Manifestações sobrenaturais talvez sejam os únicos fenômenos que o homem não consegue dominar de todo, decerto por causa de sua incômoda proximidade com a alma humana. Literalmente do dia para a noite, o mundo pode tornar-se um lugar hostil, perigoso, feito de formas de vida com as quais não nos habituamos nunca, nos instigando, nos exigindo adaptações a fim de evitarmos que uma catástrofe incontornável. Aí está a força de “A Vida Diante de Seus Olhos”, um terror muito específico, mas nem por isso menos intelectualmente perturbador. Jed Shepherd repete em seu filme boa parte do que aplicou em “Host” (2020), por exemplo, cujo roteiro partilhou com o diretor Rob Savage e Gemma Hurley — a escalada de tensão, o bom uso dos efeitos, revelações surpreendentes nos momentos de uma serenidade farsesca — a fim de ter do espectador as reações mais inauditas, com a ressalva de dispor de apenas dezesseis minutos. É o bastante.

A frase dita na cena de abertura, que serve de título para a versão em português, é como um mantra entoado por Jess, a professora de ioga vivida por Jemma Moore. Segundo ela, uma miscelânea de experiências são colocadas juntas, como um imenso castelo de cartas ou uma trilha de pedras de dominó, para que nos lembremos de como a vida pode ser boa, má e tudo quanto flutua nesse intervalo. Jess parece ter uma vida perfeita, ou, no mínimo, bastante razoável: ao término do expediente, volta para casa, onde encontra-se com o namorado, Scott, de Amar Chadha-Patel, e dois conversam sobre quase tudo, do que esperam para o futuro, consortes numa mesma aventura rumo ao desconhecido ou cada qual no seu universo, e miudezas do cotidiano. Nessa hora, Shepherd menciona em seu roteiro um certo Doutor Ossos, e esse personagem entre tétrico e lúdico liga Jess a sua adolescência, quando conhecera e se apaixonara por Scott, o melhor amigo, o confidente, e que passou a ter um lugar de destaque em sua história. O diretor-roteirista consegue dar uma guinada brusca no enredo, levando a trama para o terror propriamente dito, violento, e antes que o pior aconteça, Jess é transportada para algum lugar entre a vida e a morte, até atracar no passado, em 2002, depois em 2008, momento em que a protagonista e Scott se conhecem. Aquela longa viagem não é à toa: a Jess foi dada a chance de salvar de uma tragédia, mas, para isso, precisará tomar a decisão mais traumática de sua vida.

A narrativa assume o tom de realismo mágico com o novo deslocamento da heroína de Moore, para onde havia parado com Scott, agora concretizando os sonhos que, provavelmente, havia reservado para ter Jess. Como se o despertador nunca mais tocasse, ela fica no mundo das aspirações, o que Shepherd alerta que pode acontecer com qualquer um. A vida, diz Shepherd, tem um ritmo todo seu, e quanto mais se tenta controlá-la, mais rebelde ela se mostra.

Filme: A Vida Diante de Seus Olhos

Direção: Jed Shepherd

Ano: 2023

Gêneros: Terror/Fantasia

Nota: 8/10